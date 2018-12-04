穗5連鎖酒店房 大腸桿菌超標 規模小省成本 外判清潔

媒體邀專家 檢查10酒店細菌指數

「觸電新聞」報道，廣州10間連鎖酒店衛生情况令人擔心，內地媒體邀請第三方檢測公司協助測驗市內評價較高的連鎖酒店，檢測機構通過平板計數法的CFU（colony forming unit）的方式呈現酒店細菌指數。平板菌落數愈高，即表示細菌愈多。測試結果顯示，10間酒店中有4間酒店細菌總數超標，錦江之星酒店毛巾及被套細菌含量超標、維也納智好酒店的水杯含菌量超標6倍、如家快捷酒店細菌主要集中在馬桶及洗手盆，數字高達每25平方厘米25萬CFU。

其中5間酒店驗出大腸桿菌、金黃色葡萄球菌及溶血性鏈球菌等致病細菌。精途酒店的枕套細菌總數超標，其馬桶和洗手盆檢出大腸桿菌。IU酒店洗手盆含菌量不但是10間酒店中最高，亦檢出大腸桿菌。城市便捷酒店洗手盆檢出金黃色葡萄球菌。漢庭酒店馬桶、洗手盆含有大腸桿菌及溶血性鏈球菌。

法規列明不得驗出致病菌大腸桿菌

根據內地《旅店業衛生標準》規定，各類型酒店被套、枕頭套、牀單等牀上用品必須一客一換，長住的旅客至少一周一換，客房茶具細菌總數必須每毫升少於5CFU，毛巾和牀上用品每25平方厘米少於200CFU。當局雖沒規定洗手盆、浴缸、拖鞋等用品含菌量，但列明不得檢出致病菌或大腸桿菌。

業界：難配備專門洗衣場地

廣州中醫藥大學金沙洲醫院內科教授朱立群表示，細菌超標住客容易感染，大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、鏈球菌等亦引致肺部化膿性感染、心包炎、心包積液等疾病。

內地平價酒店的衛生問題一般與節省成本有關，這類酒店多將毛巾、牀上用品等清潔工作外判給第三方，央視報道，一名大型連鎖酒店管理者表示，經濟型酒店地方細小，難以配備專門洗衣場地，幾乎所有物品外判給洗滌業者，但洗滌廠選用洗滌液質素參差，部分選用火鹼（具強腐蝕性的強鹼）洗滌，將帶有嘔吐物和血漬牀單混合洗，罔顧消費者健康。《新京報》也稱，為降低成本，有的酒店分配給客房清潔的人手有限，為求效率，對不規範的清潔操作睜一隻眼、閉一隻眼。