特朗普：華同意撤減美進口汽車關稅

習特會聲明未提及 中方未回應

特朗普2日晚間在社交網站Twitter貼文稱，「中國已同意削減（reduce）和撤銷（remove）自美國輸入中國的汽車關稅。目前的稅率是40%。」但他並沒透露詳情，中方亦未作出正面回應。特朗普的有關表述，在中美達成重識的當日，雙方在會後聲明中均未有提及。

中國7月調降美國以外進口汽車的關稅，由25%降至15%，但幾日後，對美製造的汽車加徵40%的報復性關稅。根據美國商務部的國際貿易局，美國2017年對中國出口價值95億美元（約743億港元）的私家車和輕型貨車。

美財長警告華需避免「口惠實不至」

中美貿易戰暫時停火，白宮早前發聲明指出，習近平表示，如果再次向他提出，他對批准高通（Qualcomm）收購恩智浦半導體（NXP Semiconductors）的交易持開放態度。不過，高通昨在聲明中表示，很高興得知特朗普和習近平關於高通此前提議收購恩智浦的言論，但該交易截止日期已經過去，交易因此終止；高通認為，此事已經結束，並且全心專注於繼續執行其5G路線圖。

另據《金融時報》報道，美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）警告中國，要避免在貿易戰暫時停火期間「口惠實不至」（soft commitments） 。梅努欽在電話訪問中指出：「我們的經濟團隊100％一致認為這需要一個真正的協議。這些不是來自中國的口惠實不至。需要具體日期、具體行動項目。」而中國副總理劉鶴續擔任中方最高貿易談判代表，他暫定12日至15日率團赴美談判。《華爾街日報》則指美國財政部次長馬爾帕斯（David Malpass）領導的小組，可能負責與中國談判。

明報記者