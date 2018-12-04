習首訪巴拿馬 將簽20項合作協議 巴官員：做華貨進拉丁美洲門戶

中巴建交後國家主席首訪

在出席阿根廷G20峰會之後，國家主席習近平2日乘專機抵達巴拿馬城國際機場，受到巴拿馬總統巴雷拉和夫人卡斯蒂略在舷梯旁最高規格迎接。習近平在機場表示，這是他首次訪問巴拿馬，也是中華人民共和國主席歷史上首次訪問巴拿馬。去年6月13日，巴拿馬政府宣布與中國大陸建交，結束與台灣長達106年的外交關係。

中企投資加大 基建方面突出

《聯合報》引述消息人士稱，習近平此訪，中國將加大與巴拿馬的經貿合作，雙方加強「一帶一路」建設合作，預計將簽署超過150億美元（約1170億港元）的經貿協議。《人民日報》報道指出，巴拿馬運河連通太平洋和大西洋。以互聯互通立國的巴拿馬，正積極推進「2030年國家物流戰略」，力求打造世界級物流中心。這一戰略同習近平提出的「一帶一路」倡議不謀而合。

習近平又表示，中巴建交以來，兩國關係強勁起步，各領域合作成果豐碩。根據巴拿馬中國企業商會數據顯示，近一年多以來，許多中企進入巴拿馬。目前商會會員已近40家，建交前則為30家。中企在巴拿馬業務發展突飛猛進，在基礎設施建設方面表現突出。其中中國港灣工程公司把區域總部遷至巴拿馬，先後承建巴拿馬科隆港碼頭擴建項目和巴拿馬郵輪碼頭項目。不久前還在巴拿馬運河第四橋項目競標中勝出（見表）。

而山東嵐橋集團承建的科隆瑪島港擴建項目也於2017年開工。瑪島港規劃建設4個集裝箱專用泊位，將成為中國連接南北美洲的核心樞紐港口，為實現「一帶一路」沿線港群協同發展發揮積極作用。而中國與巴拿馬之間的自貿協議已進入後期商議階段，巴國官員認為，巴拿馬可逐漸成為區域性物流中心而受惠。巴國貿易部長艾羅賽梅納說：「我們會成為中國商品進入拉丁美洲門戶。巴拿馬將成為小國與中國協商的範例。」

巴貿易部長：成小國中國協商範例

中國在巴拿馬的投資和影響力增加，讓華府愈來愈坐立難安。過去往來美國船隻中，2/3須取道巴拿馬運河，而該運河區過去是美國非建制屬地，曾有美軍駐紮。《聯合報》報道，美國國務卿蓬佩奥（Mike Pompeo）7月結束訪巴行程時警告，「中國來訪時，不總是對巴拿馬人有利」。他補充說明，中國國營企業運作常有政治動機，而非市場導向。巴拿馬運河管理局情報專家塔畢耶洛說：「美國還沒接受這條運河已從軍事資產變成商務資產。」

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676