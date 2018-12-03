展望‧金融：港同時要國際化 才能自我增值

過去近30年見證中港金融市場發展的查太認為「國家所需，香港所長」這八字真言，正好形容H股在港上市以來香港的角色，「但香港除了這角色外，國際化亦有很大空間，自我上任之後不斷強調，我們的產品要國際化，在各式各樣方面，包括要令國際投資者對香港市場有信心，否則我們會失去自己的定位，對內地的重要性也會削弱」。

她說香港基於不同理由，目前確以證券業獨大，有需要發展不同產品。港交所近年亦希望發展債券、商品、外匯等產品，「你自身的價值愈高，你對別人的價值自然亦愈高」。

至於內地股票市場，查太承認近年仍不時有政府行政手段介入，「從他們的角度看，用行政手段可能效果會快點，靠市場自己調節，對內地政府來說忍不到這痛苦」。她說國內情况就是如此，但近年中證監亦做了很多工夫，才令MSCI及富時等國際指數公司加大納入A股的權重。

上市監管 香港內地需加強合作

至於內地公司來港上市，一旦出事，香港證監會不時仍鞭長莫及，這問題過去20年看來沒多少改善。查太認為這始終要靠雙方加強合作，香港要靠中證監在需要時聯絡其他執法部門。她指自己已很少參與前線監管工作，說不定內地已作出努力，防止一些事件發生，只是外界看不到而已。