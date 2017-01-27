兩岸企業家峰會明舉行 374家台企與會

台灣《經濟日報》報道，兩岸企業家峰會是兩岸民間企業交流最高層級的合作平台，今年主題是「融合新舉措、共用新商機」，兩岸知名企業家、工商團體負責人、中小企業和青年創業代表逾1,400人與會。

大選後首最高層級交流 韓國瑜不參加

全國政協主席汪洋將會出席開幕式並發表講話，同時出席活動的還有國台辦主任劉結一，他在會前將與台灣企業界展開對話交流；而鴻海董事長郭台銘也預定出席峰會並發表專題演講。台灣方面由前副總統、兩岸企業家峰會理事長蕭萬長，國民黨前副主席、兩岸企業家峰會副理事長江丙坤等率團前往。藍營在九合一選舉中新當選的金門縣長楊鎮浯和嘉義市長黃敏惠均表達出席意願。

為期3日 多場專題論壇

今年峰會於今日報到並舉行歡迎晚宴，4日正式開幕，將進行8場專題論壇，包括新增「智能製造與裝備」，以及擴大更名的「綜合合作交流」、「現代服務業及文創產業」，還有「資通信產業合作」、「能源及環保節能」、「金融」、「生物科技與健康照護」、「中小企業合作及青年創業推動」等論壇。5日上午續舉辦各產業合作推動小組8場專題論壇，包括資訊、通信產業合作等；下午為閉幕式。

郭台銘將針對美中貿易戰，提出「平衡貿易順差，台商的挑戰與機遇」發表專題演講；峰會第二天台積電南京廠總經理、台積電中國區副總羅鎮球，也將在資通信子論壇中，以「板導體技術驅動一個令人興奮的時代」發表專題演講。