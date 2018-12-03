檢討九合一投票亂象 中選會：三成職員是新手

台北市長驗票今日啟動

針對今年九合一選舉的亂象，中央選舉委員會主委主任委員陳英鈐上月25日在選後已請辭獲准，不過中選會發布的公布卻寫陳英鈐為「休假」，由副主委陳朝建代行。昨日台灣內政委員會邀請行政院秘書長、中選會、內政部、警政署等部門，召開「檢討本年九合一選舉」的專題報告，《聯合報》引述中選會報告指出，此次選舉動員29.59萬人，較以往增加9萬人，其中超過1/3工作人員是首次參與選務工作。工作人員雖全部上過「選罷法」課，但未有選舉實際經驗，部分職員現場處理未完全符合規定。中選會指出，公投案件增加，增加選民投票時間，未來研議簡化公投投開票流程，檢討投票方式及分流分法。

另據中央社報道，落選台北市長的丁守中重新請法院驗票，並繳交保證金新台幣428萬元(約108萬港元)。

台北地方法院今早9時啟動驗票，法院昨表示，首先由書記官領取選票箱、選舉人名冊、投開票所報告單，驗票，其後選務人員核對票數與報告表數字等等。提請人及其律師等不能碰觸選票，其律師對選票有意見時，會再依法官指示筆錄。驗票最後筆錄、重新計票結果表、爭議選票影本等會由書記官整理後，再交到法院。