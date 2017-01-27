台六都市長財產 柯文哲400萬存款稱王 韓國瑜擁逾500萬股票 資產總值十多年未更新

【明報專訊】台灣九合一選舉順利選出六都市長，根據台灣官方紀錄，六都新市長中以無黨派的台北市長柯文哲存款最多，擁有1589萬元新台幣（約402萬港元），堪稱「存款王」。民進黨桃園市長鄭文燦存款亦高達千萬新台幣，雖不及柯文哲，但他擁有13幅土地、4個物業。不過遭桃園市新聞處否認。國民黨高雄新市長韓國瑜多年未擔任公職，最後一次申報為2002年，當時以股票為主，價值2195萬元(約556萬港元)，另外他與太太李佳芬在18年前創辦雲林第一所雙語國際學校則沒有統計在內。
台灣《經濟日報》報道，6位市長理財方式多以存款或投資土地為主。根據台灣監察院《廉政專刊》資料，柯文哲是六都首長中「存款王」，存款多達1589萬元新台幣，另外投資8幅土地、2個物業。柯文哲與家人喜歡投資證券理財，合共投資19個基金，金額多達360萬元新台幣(約91萬港元)，其中3宗是投資大陸基金，其他以新興市場為主，其投資印度基金今年表現不俗。
桃園鄭文燦膺「地產王」
國民黨的準新北市長侯友宜理財心得則以不動產為主，存款為輔，分別擁有2幅土地及物業，另外有6宗土地信託。證券投資方面，其妻子任美鈴購買420萬新台幣（約106萬港元）的債券，為六都首長中投最多債券的家庭。
桃園市長鄭文燦存款媲美柯文哲，亦達千萬新台幣，其他資產以土地為主，是六都市長中「地產王」。他投資13幅土地，另外亦擁有4個物業，亦分別有3筆土地及3筆物業信託。
不過，中央社報道，桃園市政府新聞處長張惇涵表示，鄭文燦去年已將12筆繼承父親名下持份土地，且持份面積少的農地贈與弟弟。至於7筆物業，包含物業的車位、陽台及公共設施等，實際為3筆物業，並非7筆。
至於名下4筆土地中，其中1筆是繼承家族的土地，持份面積不到40平方米。其餘3筆則是3筆物業坐落的基地。另鄭文燦及夫人還有約千萬元新台幣的房貸未還清。
台中盧秀燕多投保 多投資教育
國民黨籍台中市長盧秀燕的理財方法以存款、保險為主，證券為輔，她與丈夫存款高達1043萬元新台幣(約264萬港元)，保單多達12宗。她重視子女教育基金，購買了2宗中華郵政的10年快樂兒童還本終身壽險，其丈夫廖述嘉再購買子女教育保險。
盧秀燕是六都首長中唯一一個買了黃金存摺的市長。民進黨的台南市長當選人黃偉哲申報資產不多，存款239萬元新台幣(約61萬港元)，證券77萬元新台幣(約20萬港元)，但他亦擁有1960萬元新台幣(約497萬港元)債務，其中1700萬元新台幣(約431萬港元)是選舉借貸。
韓國瑜資產未計名下國際校
成功從民進黨手中奪下高雄市長的韓國瑜申報資產以股票為主。韓國瑜有很長一段時間未擔任公職，最後申報資料是2001年擔任立法委員的數字。他擁有2195萬元新台幣(約556萬港元)證券，當時其投資股票為未上市，未更新最新數字。另外韓國瑜在18年前與雲林西螺政治世家出身的太太李佳芬在雲林創辦國際學校，亦沒計入其身家之中。