晚宴「鋸扒」 不見美商務部長

【明報專訊】習特會晚宴上，未見多次參與中美貿易談判的美國商務部長羅斯（Wilbur Ross），美國政治新聞網站Politico曾報道，特朗普赴G20峰會前一天，曾和羅斯在內的多名幕僚對即將到來的美中峰會作戰略討論。
白宮公布出席晚宴者名單，包括國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、財長梅努欽（Steven Mnuchin）、白宮幕僚長凱利（John Kelly）、貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、國家安全顧問博爾頓（John Bolton）、白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）、白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）、白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）、國安會亞太事務高級主任波廷杰（Matthew Pottinger）。
中方則有中共中央辦公廳主任丁薛祥、副總理劉鶴、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、外長王毅、國家發改委主任何立峰、商務部長鍾山、中國駐美大使崔天凱、商務部副部長王受文、副外長鄭澤光。
另外，美方公布的晚宴餐單顯示，主菜是烤西冷牛扒配洋葱、羊奶芝士和椰棗，另有前菜和甜點，及兩支葡萄酒（2009 Catena Zapata Adrianna White Stones Chardonnay, 2014 Catena Zapata Nicolas Malbec）。