晚宴「鋸扒」 不見美商務部長

【明報專訊】習特會晚宴上，未見多次參與中美貿易談判的美國商務部長羅斯（Wilbur Ross），美國政治新聞網站Politico曾報道，特朗普赴G20峰會前一天，曾和羅斯在內的多名幕僚對即將到來的美中峰會作戰略討論。