習開綠燈 高通3000億收購案有望獲批

2016年10月，高通宣布以470億美元（約3666億港元）收購荷蘭恩智浦半導體。由於這項收購要獲得全球9個市場的監管機構同意，今年7月受到中美貿易戰拖累，中國反壟斷部門未有批准交易，令收購行動告吹。美國傳媒稱，特朗普當初「放生」中國電訊巨頭中興通訊，就是想中國在高通收購案上開綠燈，但中國不為所動，後來高通要為收購失敗支付20億美元（約156億港元）賠償。

應美要求 允止痛藥芬太尼列管制藥

另外，習近平還同意將止痛藥芬太尼列為管制藥品。芬太尼是強效、類鴉片止痛劑，起效迅速而作用時間極短，比嗎啡效力高50至100倍，於醫療方面多用在全身麻醉，但也被人作為鎮靜、鬆弛劑濫用，可致上癮。美國疾病控制與預防中心（CDC）統計，美國因吸食過量芬太尼致死的人數，2013至14年間暴增80%；相較之下，死於吸食過量海洛英的人數只增加了26%。另據美國緝毒局（DEA）調查，大量在美國流通的芬太尼藥丸及製造芬太尼的原料和設備，都來自中國，因此美國將此列為中美貿易談判其中一項重要議題。