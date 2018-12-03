美專家：習收穫更多 關鍵分歧90天難解

美國之音引述美國智庫「戰略與國際研究中心」資深研究員葛來儀（Bonnie Glaser）認為，除非美國和中國談判人員就美中經濟關係中的結構問題達成協議，否則「兩國可能會在90天後重返貿易戰」。

華盛頓智庫威爾遜中心基辛格美中關係研究所主任戴博（Robert Daly）也認為，90天的談判期內要維持積極的氛圍並不容易。他表示這次峰會，習近平比特朗普獲得更多，「習近平贏得暫緩執行額外關稅，同時也贏得進一步談判的承諾，這都是他想要的。特朗普沒有得到他在6個月前得不到的東西」。

中國國際問題研究院特聘研究員賈秀東對本報表示，中美避免加徵新關稅是積極的進展，「至少不要升級，並為通過談判解決問題提供了契機」。至於最終結果如何，他認為取決於美方態度。賈秀東認為，如果符合中國改革開放的時間表，又能穩定雙邊關係，中國或會將一些事情提前來做，如知識產權及技術轉讓問題等。他強調中國不放棄自主權並不意味挑戰美國，事實上中國過去的發展也給美國帶來龐大利益。他又認為這次峰會不存在輸贏問題，也不存在中國讓步的問題，「是互利共贏的結果，說明零和遊戲在這中美之間是行不通的」。

倘符改革進程 華或提前處理知識產權等訴求

至於中國在介紹成果中沒像白宮聲明中提到大量採購美國商品，賈秀東表示這不是新說法，2017年特朗普訪華時，中國已同意大量採購美國商品，「只是後來受貿易戰影響而沒進展而已；如果貿易戰緩解了，中國願意向美採購。問題是美國反而對出口中國諸多限制」。