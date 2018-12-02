孫亞夫：一面爭取台灣民心 一面營造統一環境

中央社報道，孫亞夫說，1979年至今兩岸關係最大變化是，大陸經改革開放綜合實力發展壯大，「不可逆轉」地拉開與台灣的距離，並拉近與美國的力量對比，這「增強實現兩岸統一的基礎」。孫亞夫表示，爭取台灣民心是全面、持之以恆的工作，同時要抓緊時機進一步營造有利實現完全統一的外部環境，大陸長期鼓勵、擴大國際社會承認「一個中國」，隨着中國國際地位不斷增強，更要「進一步壓縮『台獨』勢力謀求的外部空間」。

蘇起：統獨爭論淡化 變親美或親中之爭

蘇起則指出，台灣九合一選舉之後，兩岸關係明年會相當重要，但坦言對此更加悲觀。蘇起表示，明年開始，美國因素將會變得前所未見的重要，在中美競爭的情况下，美國打「台灣牌」的動機會更強，甚至出現民主黨、共和黨兩黨競相爭打「台灣牌」的情况。而台灣內部的統獨意識形態也可能淡化，轉變為親美或親中的鬥爭。

蘇起認為，2020年台灣總統大選各政黨出線者應該會是最能與美國溝通的人，目前看來，民進黨除了現任總統蔡英文外，尚沒有更合適的人選。而未來總統大選的勝出者重在能否提供民眾安全感，不僅要處理兩岸關係，也必須要能處理對美關係。

台灣淡江大學兩岸研究中心主任張五岳也表示，未來美國基於自身利益考量，勢必強化美台關係，希望「聯台制中」。他說，美中關係發展、美台關係強化都將成為明年兩岸關係中的不確定因素。