中國感染者125萬 年增8萬 三成未發現

去年大學生3000個案 八成同性傳播

中新社引述國家衛生健康委員會副主任王賀勝稱，現時經輸血傳播愛滋基本阻斷，經注射吸毒、母嬰傳播均得到控制，感染者病死率下降，生存質量提升。數據顯示，性傳播是愛滋病主要傳播途徑，2017年登記感染者中經異性傳播佔69.6%，男性同性傳播為25.5%。據中國疾控中心愛防中心主任韓孟傑稱，2017年有3077宗感染個案是大學生，其中81.8%為同性傳播，大學生雖對性傳播愛滋病認知率逐漸提高，但防範意識差，安全套使用率不足40%。同時，60歲以上的男性感染宗數明顯增加，從2012年的8391宗上升到2017年的1.98萬宗，與老年人防治知識不足有關。

李克強：每個人是自己健康第一責任人

國務院總理李克強前日批示，要求提高監測預警和干預能力，根據疫情傳播的新情况改良策略，嚴厲打擊惡意傳播愛滋病的行為，落實藥物供應、醫療保障、幫扶救助等政策，保障貧困患者治療和生活，同時加強教育，樹立「每個人是自己健康第一責任人」的理念。副總理孫春蘭亦到北京市疾控中心、北京性病愛滋病防治協會視察，了解疫情流行形勢、網絡監測和快速檢測工作情况。