免疫療法醫愛滋 武漢兩教授獲專利 港大學者：能「治癒」與否 下結論應謹慎

成功減少兩患者HIV病毒

綜合《新京報》及中新網報道，免疫療法原本是用於治療癌症，讓人體自身的免疫系統殺滅癌細胞，而武漢科技大學生命科學與健康學院的張同存、顧潮江兩位教授原本用此方法用於治療血液腫瘤，曾幫助過350多名血液腫瘤患者，當中90%體內癌細胞被殺死，兩名教授後將其應用在治療愛滋病上。這種免疫療法稱為「CAR-T」（Chimeric Antigen Receptor T-Cell Immunotherapy，嵌合抗原受體T細胞免疫療法），通過改造患者體內的T細胞，賦予其識別抗原的能力，再大量培養、回輸人體，使其可以殺滅感染HIV的細胞。

目前，兩位教授已利用該技術治療了兩名HIV患者，一名治療了3個月後，HIV病毒指標迅速下降；另一名治療了9個月，目前體內沒有發現HIV病毒。張同存教授表示，從臨牀上來說，必須3年不復發，才能稱為「治癒」，接下來會對患者長期跟進。

曾應用治癌 「沒控制好會有副作用」

港大愛滋病研究所所長陳志偉對本報表示，目前未有見到武漢兩名教授有相關論文發表，在未見到科學數據之前難以評論。但他表示，香港也有做「CAR-T」的同類實驗，確實能夠壓制HIV病毒的複製，「但如果說能不能夠治癒，我認為下這個結論要謹慎。」陳指出，難點在於「CAR-T」細胞識別目標的敏感度，即如何讓其只殺死帶病毒的細胞、不損傷正常細胞；如果對「CAR-T」細胞的設計或是效用評估沒有控制好，就會產生副作用。他坦言，「CAR-T」不是新技術，在治療腫瘤方面已從第一代更新到第三代，不過在治療愛滋領域則沒有成熟的臨牀療法獲得FDA批准。陳志偉說，如果武漢這兩名教授的實驗是真實、可靠且有效，那麼科學界當然歡迎，但他也稱，用「CAR-T」療法治療愛滋相對昂貴，因為培育「CAR-T」需要乾淨空間、沒有微生物污染，所以成本很高。

陳志偉：療法需乾淨空間 成本昂貴

《長江日報》引述張同存教授稱，「在美國，用CAR-T技術治療腫瘤的費用約47.5萬美金（370萬港元），治療愛滋病的費用可進行參照，但如果CAR-T免疫細胞治療愛滋病技術在中國發展成熟了，費用將大大降低。」早前本港牽動人心的17個月大男嬰張可仁，用免疫療法治療神經母腫瘤，費用約需200萬港元。

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