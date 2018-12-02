免疫療法醫愛滋 武漢兩教授獲專利 港大學者：能「治癒」與否 下結論應謹慎

【明報專訊】昨日是世界愛滋病日，湖北武漢科技大學兩名教授用原本治療癌症的免疫療法來治療愛滋病，成功減少兩名患者體內的HIV病毒，並獲得國家知識產權局發明專利證書。有本港學者指，類似實驗在香港亦有進行，但是否能夠「治癒」愛滋，應謹慎下結論，且成本相對昂貴。
成功減少兩患者HIV病毒
綜合《新京報》及中新網報道，免疫療法原本是用於治療癌症，讓人體自身的免疫系統殺滅癌細胞，而武漢科技大學生命科學與健康學院的張同存、顧潮江兩位教授原本用此方法用於治療血液腫瘤，曾幫助過350多名血液腫瘤患者，當中90%體內癌細胞被殺死，兩名教授後將其應用在治療愛滋病上。這種免疫療法稱為「CAR-T」（Chimeric Antigen Receptor T-Cell Immunotherapy，嵌合抗原受體T細胞免疫療法），通過改造患者體內的T細胞，賦予其識別抗原的能力，再大量培養、回輸人體，使其可以殺滅感染HIV的細胞。
目前，兩位教授已利用該技術治療了兩名HIV患者，一名治療了3個月後，HIV病毒指標迅速下降；另一名治療了9個月，目前體內沒有發現HIV病毒。張同存教授表示，從臨牀上來說，必須3年不復發，才能稱為「治癒」，接下來會對患者長期跟進。
曾應用治癌 「沒控制好會有副作用」
港大愛滋病研究所所長陳志偉對本報表示，目前未有見到武漢兩名教授有相關論文發表，在未見到科學數據之前難以評論。但他表示，香港也有做「CAR-T」的同類實驗，確實能夠壓制HIV病毒的複製，「但如果說能不能夠治癒，我認為下這個結論要謹慎。」陳指出，難點在於「CAR-T」細胞識別目標的敏感度，即如何讓其只殺死帶病毒的細胞、不損傷正常細胞；如果對「CAR-T」細胞的設計或是效用評估沒有控制好，就會產生副作用。他坦言，「CAR-T」不是新技術，在治療腫瘤方面已從第一代更新到第三代，不過在治療愛滋領域則沒有成熟的臨牀療法獲得FDA批准。陳志偉說，如果武漢這兩名教授的實驗是真實、可靠且有效，那麼科學界當然歡迎，但他也稱，用「CAR-T」療法治療愛滋相對昂貴，因為培育「CAR-T」需要乾淨空間、沒有微生物污染，所以成本很高。
陳志偉：療法需乾淨空間 成本昂貴
《長江日報》引述張同存教授稱，「在美國，用CAR-T技術治療腫瘤的費用約47.5萬美金（370萬港元），治療愛滋病的費用可進行參照，但如果CAR-T免疫細胞治療愛滋病技術在中國發展成熟了，費用將大大降低。」早前本港牽動人心的17個月大男嬰張可仁，用免疫療法治療神經母腫瘤，費用約需200萬港元。
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