4判死緩 吉林漢囚23年終雪冤

「最想為父母上墳」

綜合封面新聞及環球網報道，1995年9月29日，永吉縣雙河鎮發現一具女屍，同年10月11日，時年27歲的金哲宏被警方收容審查，後被列作疑犯。吉林省吉林市中級人民法院於1996年11月9日、1998年8月4日、2000年5月29日三次認定金哲宏故意殺人罪名成立，判處死刑、緩期兩年執行，剝奪政治權利終身。5年內，金哲宏3次上訴，吉林省高院兩次將該案發回重審，最後在2000年8月23日作出裁定駁回上訴，維持原判。但金哲宏在服刑期間仍繼續喊冤。2014年7月，事件經媒體披露，金哲宏的代理律師介紹，該案在作案動機、時間、地點、兇器等關鍵問題上存在諸多疑點，尤其是案發當天，恰逢金哲宏父親的忌日，他當時正在為父親上墳。

10月24日，金哲宏案在吉林省高院再審開庭，庭上檢方出庭檢察員與辯護律師觀點一致，認為案件事實不清、證據不足，應當依法改判糾正。昨日上午10時許，吉林省高級人民法院再審宣判無罪釋放，50歲的金哲宏拄着雙拐在兒子的攙扶下緩步走出吉林高院，至此被收監長達23年的金哲宏終於沉冤得雪。