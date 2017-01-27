為賀建奎提供基因編輯個案捱轟 愛滋NGO：我也被騙

坦承後悔 擔心參與家庭

今日是世界愛滋病日，白樺特別選在這一天前夕發聲明，稱「我不是有些感染者眼中的神，也不是醫學背景，我更不是有些大眾眼中的惡魔，我只是一個普通人」。白樺稱對整個事件深感無奈，賀建奎與之聯絡時提及了「南方科技大學」，使他認為找「白樺林全國聯盟」提出科研合作的是一所正規機構、是知名高校。他在文中坦承很後悔，也很擔心這些家庭和孩子。

「我真的想說，我就是被騙了。但我不想推卸責任，可被騙的又何止是我一個人所代表的公益組織？南方科技大學難道沒有被騙嗎？這樣正規嚴謹的大學學術機構都能被騙，又何況我這樣一個以一己之力支撐一個組織的人？」及「如果他（賀建奎）當時不是和我說是一個正規大學機構，我會直接把他拉黑（斷絕聯絡）了。」

「南方科技大學沒被騙嗎？」

不過白樺亦稱，此次事件中，希望大眾能夠認識到，因為倫理委員會的約束，在內地的愛滋病感染者不能在中國洗精和做試管嬰兒的現狀。他也表示很開心大眾都了解愛滋病感染者可以通過抗病毒治療的方式就能生育健康的孩子，「希望大眾能夠正確看待愛滋病群體，不要歧視愛滋病感染者」。

他解釋，過去的幾天裏，一直沒有直接面對公眾說明自己對於這個事情的個人想法，只是通過媒體採訪來傳遞聲音，其間他個人經歷了很大的心理鬥爭。

白樺並在文章結尾特別聲明：不再接受任何媒體針對基因編輯事件相關內容的任何採訪。他稱在事件發生後，大約有80多家海內外媒體與之聯絡，但僅接受了其中幾家訪問，而其中一些媒體報道得不客觀，令他失望。

高興愛滋知識普及公眾

「白樺林」向賀建奎推薦50個愛滋病家庭進行實驗，最終進入研究團隊的有20對夫婦，當中8對夫婦實際參與實驗，1對選擇退出。

賀建奎上月28日現身港大後未有再公開露面，內地相關部門均表態會對其嚴肅處理，現時未知有關最新進展。