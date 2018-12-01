展望‧大灣區：區內不乏落後地 20年不愁無發展

欣賞小米理念 落後國推平手機

中國發展成世界強國，方黃吉雯稱，內地透過推動一帶一路可連繫東南亞、歐洲等不同地區，實現經商往來，香港的會計及金融專業亦可發揮專長。她說，支持一帶一路應該不限形式，凡事毋須採取「自己贏晒」及要求人家用自己的產品及服務的方式。她以「健康快車」名義走到斯里蘭卡、巴基斯坦及緬甸等一帶一路沿線國家，亦有意去哈薩克，替醫療落後的國家解決問題及扶貧。即使內地靠一己之力推動一帶一路，她強調做事時「宜幫當地政府考慮，最重要是令路通，令所有人均有得益」。當今資訊變得重要，她欣賞小米（1810）的理念，在落後國家推出便宜手機，讓每個人保持通訊。

隨着內地推動大灣區發展，方黃吉雯認為，正如她當年第一個要求入去內地參與發展一樣，年輕人可趁更多工作轉移到大灣區時，尋求出路，以本身的法律及稅務框架在區內出力。由於區內亦有落後的地區，她相信，只要引進技術、產業，港人不愁在未來20年內找不到發展空間。隨着中美貿易戰發酵，她預見香港中小企會受影響，因此亦可參加大灣區發展，借助大灣區出口鄰近國家。