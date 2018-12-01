駐京周記：當掃黑除惡遇上「兩少一寬」

訛稱少數民族 敲詐地盤公司

據記者所知，類似案件有逾100宗，範圍涉及天津、北京、山西、河北、浙江、江西、河南、山東、寧夏等9個省市區。這種犯罪集團先派人打聽急聘工人的消息，若地盤詢問是否少數民族時，則搪塞以對或索性撒謊。一旦工頭同意錄用，對方便成群結隊而至，再表明自身是回族，要求地盤另開「清真灶」。若地盤拒絕錄用，這些人便會聚集阻止正常開工，或以交通費為名，要求地盤支付每人數千至1萬人民幣以上的費用。若工程方同意錄用，這些人便會「磨洋工」，以拖延進度要脅地盤支付高額遣散路費和工時費。

地盤若報警，警方礙於「兩少一寬」政策，多以勞資糾紛為由推卸給勞動仲裁部門，而部門也未必能解決，地盤最終不得不自認倒霉、破財了事。

本次落網的犯罪集團從人數而言應是歷年來最大規模。值得注意的是，天津發布該消息的前一天，剛召開掃黑除惡專項鬥爭督導動員會。這或意味在全國推進的掃黑除惡專項行動，或將在法律面前做到最大限度的「人人平等」，不再對頂着「少數民族」帽子的涉黑惡勢力寬容相待。

明報記者 鄭海龍