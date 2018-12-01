「綠色長城」40年造林3000萬公頃

減「三北」沙害 紓水土流失

1970年代以前，三北地區沙漠化土地面積以每年15.6萬公頃的速度擴展，年均風沙天數超過80天，水土流失嚴重。三北工程1978年啟動實施，計劃至2050年完成，長達73年，分3階段8期，建設範圍東西長4480公里，南北寬560至1460公里，包括13個省、自治區、直轄市和新疆生產建設兵團，總面積達406.9萬平方公里，佔中國陸地總面積的42.4%。

中國科學院發布的報告顯示，三北工程累計營造788.2萬公頃防風固沙林，治理33.62萬平方公里沙化土地，保護和恢復1000多萬公頃沙化草原，工程區年均沙塵暴日數從6.8天下降為2.4天；此外還營造1194萬公頃水土保持林，治理44.7萬平方公里水土流失面積，重點治理的黃土高原林草植被覆蓋度達59.06%。

工程力爭2020年區內森林覆蓋率提升到約14%，2035年提前完成總體規劃目標，令森林覆蓋率達15%以上，2050年在風沙區、西北荒漠區、黃土高原區、東北華北平原區建成功能完備的生態安全屏障。​​​​