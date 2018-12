中美角力：晤習前夕 特朗普：有好兆頭達協議 《華爾街》引述雙方官員：美推遲徵關稅換華改革

特朗普昨日在G20會場與日本首相安倍晉三會面時說,中美達成協議「有好兆頭」,「如果我們能達成協議,那很好。我認為他們想(達協議),我們也樂意( I think they want to, and I think we'd like to)」。美國貿易代表萊特希澤早前也表示,如果談判不成功,「我會很驚訝」。

為期兩天的G20峰會昨日在布宜諾斯艾利斯開幕,東道主阿根廷總統馬克里歡迎習近平等多國領導人。習近平昨日先與印度總理莫迪會晤及參加金磚國家會議,之後還有峰會及多場雙邊會談。不過,當地時間1日晚的「習特會」將成為峰會最大焦點。央視畫面顯示,國務院副總理劉鶴與習近平同機抵達,這意味着身兼中美貿易談判代表的劉鶴將出席「習特會」。不過路透社亦引述白宮官員透露,強調對華採取強硬態度的白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)也將參與。

美農業能源產品 華欲放寬進口限制

《華爾街日報》稱,特朗普面臨兩股相互衝突的壓力。特朗普的顧問、尤其是白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)一直警告稱,進一步加徵關稅可能會令美國經濟明年大幅削弱。報道引述美國和中國官員稱,兩國正尋求達成一項貿易協議,根據該協議,美國政府將推遲進一步關稅措施至明年春季,作為交換,雙方將展開着眼於對中國經濟政策進行重大調整的新談判,即雙方所稱的貿易「架構」,有可能涵蓋美方希望北京方面解決的諸多問題,包括知識產權保護、強制技術轉讓、國有企業補貼,甚至是網絡間諜等議題。目前尚未清楚美國的具體要求,以及北京方面願意做出的讓步。據中國官員稱,北京方面將同意放寬對中國採購美國農產品及能源產品的限制。

消息:中方月中派員訪華盛頓

美國官員稱,這一協議將仿效最近與歐盟和日本達成部分協議的模式,即美國同意在雙方就具體領域展開磋商之際,不加徵更多關稅。中方官員已開始為G20會議達成協議情况下的後續談判做準備,知情人士稱,中國將派代表團於本月中旬前往華盛頓。

此外,正在阿根廷的特朗普、加拿大總理杜魯多和墨西哥總統涅托昨日簽署《美墨加協定》(USMCA),該協議被指有針對中國的條款,但加、墨兩國曾分別向中方保證雙邊經貿合作不受影響。

這次G20峰會各國能否形成最終的共同聲明、或以何種方式呈現,外界意見不一。 中通社引述中國社科院亞太與全球戰略研究院副院長王靈桂認為,多邊會議後形成原則性共識是慣例,但也有相當一部分沒形成共識,「毋須大驚小怪」。上月中舉行的APEC峰會,歷來首次未能就公報取得共識。

