以「選擇優秀寶寶」招徠 少提風險 拒做小白鼠 夫婦退出基因實驗

NGO以為好事 20夫婦參與

三聯生活周刊引述「白樺林」負責人白樺表示，促使他決心協助賀建奎的其中一個理由，是源於賀建奎的保證，「賀建奎向我多次強調這項研究是有國家經費支持的，對於受試者完全免費。」白樺覺得是件好事，因為愛滋患者生育不易。他向賀建奎推薦了50個家庭，最終進入研究團隊的有20對夫婦。按照規定，這20對夫婦與賀建奎簽訂了知情協議。賀建奎當時介紹說，實驗開始前，助手會與參與研究的家庭進行兩小時對話，向他們解釋知情同意書，隨後，賀再與參與研究者進行了1小時10分鐘的對話。

賀建奎前日稱有一對夫婦退出，三聯周刊找到退出的實驗者鄭曉（化名），他報名的原因是需要一名孩子來維繫家庭。2016年，在結婚的前兩天，32歲的鄭曉被確診愛滋，妻子知道有些猶豫，想取消婚禮。他懇求妻子陪他走過人生最後一段路。婚後，鄭曉才知道經過抗病毒感染治療後可以生寶寶，覺得可能是挽救婚姻的唯一手段。

稱會為嬰兒買保險 「不健康會處理掉」

鄭曉表示，他是與賀建奎手下的一名博士聯繫的，對方告訴他實驗需要佔據受試者大量時間，但會免除所有實驗費用以及提供機票、住宿費用。博士還說，寶寶有可能不健康，但概率非常低，「技術已經在動物身上做過實驗，成功率很高」；實驗室也有一系列措施可以保證寶寶的健康，例如會在受精卵和胚胎時期做挑選，「可以選擇優秀的寶寶」，還會對女方做持續的身體檢查，會在孩子出生後為他們購買保險，並進行長年的追蹤。

「博士給我的感覺是，相對於風險，這項技術帶給我的益處更多。」另外一個受試者也證實，賀建奎跟他們提到了基因編輯脫靶的問題，但對方只是說，基因脫靶只會導致寶寶不具備抵禦愛滋病毒的能力，並未提到會有其他風險。鄭曉繼續追問博士，「那萬一生下不健康的寶寶呢？」對方回應稱「不要擔心，假如說一旦有不健康的問題發生，我們會幫你處理掉。」鄭曉與妻子猶豫很久，覺得自己像小白鼠，「但人跟小白鼠是不一樣的，人是有智商的，我拒絕他們，就是因為我不願意做小白鼠。」最終退出實驗。

峰會閉幕發聲明 批賀建奎不負責任

在港大召開的人類基因組編輯國際峰會昨日閉幕，賀建奎沒有現身。組委會昨日發表聲明，指賀的實驗「出人意料和令人深感不安」，存在缺陷、不應進行，程序上不負責任、不符國際準則。組委會建議進行獨立評估，以核實賀的基因編輯是否已確定發生。