北京聞風：改革開放40年 慶祝治黨並舉 ／文：鍾鳴九

正在北京舉行的慶祝改革開放40周年大型展覽中，專門設立全面從嚴治黨展區，展示1978年恢復中央紀委的資料、歷年來中央紀委下發的文件等，並首次披露中宣部原副部長魯煒等落馬高官的懺悔書（圖）。筆者參觀時發現，該展區人頭攢動，甚至有不少觀眾專程來看「懺悔書」。

從嚴治黨是內地民眾關注度極高的話題，同時內地民眾的監督意識也有增強之勢。以環保督查為例，據生態環境部消息，第二批中央生態環境保護督察「回頭看」5個督察組於10月30日至11月6日陸續對山西、遼寧、吉林、安徽、山東、湖北等10個省份實施督察進駐。從官方信息來看，此輪環保督查「回頭看」主要查處敷衍整改、表面整改、假裝整改和「一刀切」等督察整改中存在的形式主義、官僚主義問題。與此同時，中紀委最新披露了內蒙古、福建、江西等省份6宗形式主義、官僚主義典型問題，再加強作風建設。

加強審核幹部人事檔案

此外，中辦近日印發《幹部人事檔案工作條例》，時隔27年對幹部檔案作出新規定，增加檔案審核內容，並新設專章明定檔案工作紀律和監督要求。幹部人事檔案是中共的重要執政資源，在幹部考察、防止幹部「帶病提拔」，巡視巡察、紀檢監察機關執紀辦案等方面有重要作用。

黨建工作規範延伸基層

不久前中共下發的另一份重磅文件也值得關注，即《中國共產黨支部工作條例（試行）》，對黨員、黨組織生活、黨支部建設等方面從嚴規範，覆蓋基層黨建工作細微處，例如規定臨時黨支部、流動黨員黨支部的職責等。據中紀委官方解讀，《條例》釋放出推動全面從嚴治黨向基層延伸的鮮明信號，把「嚴」落實到每個支部每名黨員。據悉，中共各級黨組織正按《條例》開展相應檢查、落實。

文：鍾鳴九