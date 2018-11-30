韓國瑜認14年前撞死人：已和解

死者無牌駕駛超速 韓被判緩刑

車禍發生於2004年1月3日晚上約10時50分，韓國瑜當時開車載着時任雲林縣議員的妻子李佳芬，穿過一處路口時，未持有重型電單車牌的黃姓男子搭載一名白姓男子，超速駕駛、收掣不及撞上韓車，黃白兩人彈飛，黃多處受傷，白傷重不治。

韓國瑜競選辦發言人立委許淑華昨表示，車禍發生在將近15年前，韓國瑜沒逃避責任，法院也以過失致死罪判其監禁半年、緩刑兩年，同時以450萬新台幣（約114萬港元）與家屬和解。許淑華稱，肯定民進黨高雄市長候選人陳其邁沒在選前刻意操作此事。

韓國瑜昨日下午亦稱，沒有人願意發生這件事情，「法院判決過，該和解都和解了，15年前事情，不再表述」。他說自己未從害怕對手在選前提出，不再提是不讓往生者家屬感傷痛。

死者母：互不相欠 盼韓振經濟

雲林地方法院當年的刑事判決書指出，韓國瑜在車禍後雖曾矢口否認犯行，最終尚能坦承，法官考量韓沒案底，素行良好，受教育程度高，已與家屬達成和解，判緩刑兩年。對於舊事，白姓男子母親早前受訪稱不願多談，指雙方已和解，互不相欠，如今只希望韓未來能將台灣經濟帶起來。

另外，落選台北市長的國民黨丁守中聲請證據保全案，台北地院昨日裁定，准對今年台北市長選舉全部投開票所報告表、計票紙、工作人員名冊予以保留，預計下周一驗票。