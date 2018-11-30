3．11後首放寬福島周邊縣食品禁令 內地准日新潟米有條件入口

【明報專訊】中日關係回暖，中國自2011年「3．11」福島核事故後，首次放寬日本食品進口，本月28日起批准日本新潟（粵音「色」）米進口，但進口新潟米必須為中國政府許可的加工場生產的大米及符合食品安全要求。日本首相安倍晉三上月訪華曾與國家主席習近平會晤，提及希望中國放寬福島附近各縣所產的食品進口限制。內地網民對放寬新潟米意見兩極，有人認為日本米比較可靠，亦有網民稱解禁後也不會買。
中國海關總署周三公布，即日起允許日本新潟縣的稻谷及經加工的稻谷糙米進口至內地，但加工場須獲海關總署審批。進口的新潟大米進口時必須符口中國食品安全、植物衛生法律等規定。安倍晉三上月訪華時，於中日首腦會談期間曾要求中國放寬進口限制，習近平當時表示會積極考慮。
據共同社報道，中國是日本農林水產品及食品頭三大出口地，2017年出口額高達62億元人民幣（約69億港元），新潟縣知事花角英世昨日於記者會表示，中國對新潟縣大米的評價很高，「努力創造能讓中國顧客品嘗新潟大米的環境」。
日本放送協會（NHK）報道，日本政府發言人菅義偉昨表示歡迎中國政府解禁新潟米，未來仍會透過各種機會及科學根據，協商解除或放寬其他受進口管制的項目。
禁令仍涵蓋1都9縣 嚴過台港
日本2011年3月11日發生地震，引發福島核電廠輻射外泄，大陸、香港、台灣、俄羅斯、新加坡等地禁止進口福島及附近4縣（茨城、栃木、千葉及群馬）的稻米、蔬果、牛奶、其他奶製品等食品。比較兩岸三地，內地禁止的範圍最廣，除了福島、茨城、栃木、千葉及群馬等5個接近災區的縣外，亦禁止進口新潟、宮城、長野、琦玉、東京都等1都4縣的食品、食用農產品及飼料（見表）。
日媒：栃木特產梨擬恢復供港
本港自福島核災後禁止福島、茨城、栃木、千葉及群馬的蔬果及奶等食品進口，至今年7月24日，福島以外的4縣禁令獲放寬，在符合條件下可供港，但對福島產品的禁令維持不變。蔬果及奶等食品附有出口商證明書及輻射證明書便可進口，輻射證明書註明進口本港的每批日本食品是來自該4縣中哪一個，並證明有關食品的輻射水平沒超出食品法典委員會的指引限值。日媒報道，8年無供港的栃木縣特產梨「nikkori」，準備恢復供港，首批8噸、1650箱梨分兩櫃經東京港以海路運來港。
食安 vs. 味道 網民反應兩極
內地網民對放寬措施有保留，微博用戶「力過和尚」要求農業部職員先吃。「foxjoeleee」質疑，「如何保證安全的？相關部門是否檢查每一袋米」。不過，也有網民表示日本食品較有保證及美味，「蔚藍鯨魚東瀛生活淘寶店」認為，「 日本的大米，以及部分水果確實好吃」，不理解為何中國地大物博，農產品品質卻不及日本。
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