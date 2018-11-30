3．11後首放寬福島周邊縣食品禁令 內地准日新潟米有條件入口

中國海關總署周三公布，即日起允許日本新潟縣的稻谷及經加工的稻谷糙米進口至內地，但加工場須獲海關總署審批。進口的新潟大米進口時必須符口中國食品安全、植物衛生法律等規定。安倍晉三上月訪華時，於中日首腦會談期間曾要求中國放寬進口限制，習近平當時表示會積極考慮。

據共同社報道，中國是日本農林水產品及食品頭三大出口地，2017年出口額高達62億元人民幣（約69億港元），新潟縣知事花角英世昨日於記者會表示，中國對新潟縣大米的評價很高，「努力創造能讓中國顧客品嘗新潟大米的環境」。

日本放送協會（NHK）報道，日本政府發言人菅義偉昨表示歡迎中國政府解禁新潟米，未來仍會透過各種機會及科學根據，協商解除或放寬其他受進口管制的項目。

禁令仍涵蓋1都9縣 嚴過台港

日本2011年3月11日發生地震，引發福島核電廠輻射外泄，大陸、香港、台灣、俄羅斯、新加坡等地禁止進口福島及附近4縣（茨城、栃木、千葉及群馬）的稻米、蔬果、牛奶、其他奶製品等食品。比較兩岸三地，內地禁止的範圍最廣，除了福島、茨城、栃木、千葉及群馬等5個接近災區的縣外，亦禁止進口新潟、宮城、長野、琦玉、東京都等1都4縣的食品、食用農產品及飼料（見表）。

日媒：栃木特產梨擬恢復供港

本港自福島核災後禁止福島、茨城、栃木、千葉及群馬的蔬果及奶等食品進口，至今年7月24日，福島以外的4縣禁令獲放寬，在符合條件下可供港，但對福島產品的禁令維持不變。蔬果及奶等食品附有出口商證明書及輻射證明書便可進口，輻射證明書註明進口本港的每批日本食品是來自該4縣中哪一個，並證明有關食品的輻射水平沒超出食品法典委員會的指引限值。日媒報道，8年無供港的栃木縣特產梨「nikkori」，準備恢復供港，首批8噸、1650箱梨分兩櫃經東京港以海路運來港。

食安 vs. 味道 網民反應兩極

內地網民對放寬措施有保留，微博用戶「力過和尚」要求農業部職員先吃。「foxjoeleee」質疑，「如何保證安全的？相關部門是否檢查每一袋米」。不過，也有網民表示日本食品較有保證及美味，「蔚藍鯨魚東瀛生活淘寶店」認為，「 日本的大米，以及部分水果確實好吃」，不理解為何中國地大物博，農產品品質卻不及日本。

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