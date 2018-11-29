「羽泉」成員陳羽凡吸毒被捕 測大麻冰毒呈陽性 聖誕演唱會即取消

25歲同居女友齊落網

中通社報道，陳羽凡昨涉吸毒被捕，北京市公安局石景山分局昨於微博通報，公安於26日在一個屋苑拘捕2名涉嫌吸毒的43歲陳羽凡及一名無業25歲女子何××，在現場搜出7.96克冰毒、2.14克大麻。陳羽凡的尿液測試對冰毒類和大麻類呈陽性反應，何××則對大麻類呈陽性。陳羽凡涉吸毒及非法持有毒品。

拍檔斥「錯到極致」

「羽泉樂隊」原定於12月25日舉辦北京演唱會，負責演出的北京天韻東方演出有限公司周二公布，該次演唱會取消。陳羽凡經理人公司北京巨匠文化股份有限公司昨發聲明，對陳羽凡行為感到痛心及惋惜，希望他能夠配合警方調查，反思己過及改過自新。「羽泉樂隊」另一名成員胡海泉則在微博痛斥陳羽凡，「為什麼要做這樣錯到極致的事情」、「為什麼選擇用如此愚蠢的方式逃避現實」。事件傳出後，有歌迷在陳羽凡微博留言表示失望，「明明_199404」表示，「天啊，能不能申請唱完再被抓去關啊」、用戶「畢了業就顯老」表示，是羽泉樂隊忠實粉絲，「希望這是假的」。

陳羽凡前妻白百何至今仍未回應事件，去年4月白百何被揭發與一名男性同遊泰國後，陳羽凡宣布二人離婚消息及退出娛樂圈。陳羽凡去年5月在北京工人體育場附近喝酒，不滿記者追訪他，用高爾夫球桿打爛採訪車車窗。陳羽凡為內地知名歌手，擁有多首代表作，包括《最美》、《冷酷到底》、《深呼吸》等，曾參與《快樂大本營》、《我是歌手》、《12道鋒味》等內地熱門電視節目。