美艦巡台海 九合一選後首次

《聯合報》報道，兩艘美艦分別為驅逐艦「史托克代爾」號（USS Stockdale）與補給艦「佩科斯」號（USNS Pecos），經南海前往新加坡，加入斯坦尼斯號航母打擊群。美國軍艦曾於7月7日和10月22日通過台灣海峽，前一次為兩艘驅逐艦，後一次為一艘驅逐艦加一艘巡洋艦。

提陸旅業辦高雄團 國台辦讚好開始

台灣上周結束九合一選舉，而候任高雄市長韓國瑜昨表示，已鎖定內閣對象，先會約談心儀副市長人選。他表示，只要是人才都任用，不會排斥任何顏色、黨派的人。韓當選後首日即宣布承認「九二共識」，並組建兩岸工作小組。國台辦發言人馬曉光昨在記者會強調，「九二共識」是兩岸和平發展的基礎，兩岸和平發展為兩岸人民帶來利益及經濟、文化合作交流，現時大陸旅遊業已安排旅遊團到高雄，「這是一個好的開始」。另外，國民黨台北市長落選人丁守中昨在記者會表示，會自籌428萬新台幣（約108萬港元）保證金，繼續要求驗票，強調自己接受乾淨選舉的失敗，「但絕對不容許骯髒的贏」。