崔天凱：美殺恐怖分子 「我們重新教育」

新疆書記倘遭制裁 按比例報復

崔天凱接受訪問時，除談及貿易問題外，還回應新疆建立職業教育培訓中心的問題，有美國官員曾表示，特朗普政府正考慮對參與鎮壓少數民族的官員和科技公司實施制裁，當中包括新疆自治區黨委書記陳全國。

崔天凱稱，中國打擊恐怖主義的努力遭到「雙重標準」對待，「你能想像（如果）一些負責打擊「伊斯蘭國」（ISIS）的美國官員受制裁嗎？如果採取這種行動（制裁），我們必須報復」。崔天凱沒說明具體的報復手法，但稱「我們視乎情况決定，一切舉措都是按比例進行（We will do everything in proportion）」，又指美國以導彈和無人機殺恐怖分子，「但我們正試圖重新教育大部分（恐怖分子），試圖將他們變成正常人、恢復正常生活」。

278學者聯署籲各國准維族申庇

路透社前日報道，來自26國家的278名學者聯署，要求各國及各機構對中國相關官員和科技公司實施制裁，加快授予中國境內的維吾爾人和其他穆斯林少數民族政治庇護身分，勿將已到海外的人遣返回中國等。

外交部發言人耿爽同日回應稱，新疆目前政治穩定、經濟發展、人民安居樂業，中方採取有關措施是出於反恐，堅決反對外部勢力干涉新疆事務和中國內政。

「培訓中心」宿舍照片曝光

關注新疆人權問題的網站「寒冬」（bitterwinter.org）周二發布照片和影片，拍到新疆伊寧英也爾鄉的一間職業教育培訓中心，每間教室、宿舍房間都有雙層鐵門和密碼鎖，各處都有閉路電視，牆上的標語有「讓學國語成為一種習慣」、「衷心感謝以習近平同志為核心的黨中央」等。