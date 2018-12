崔天凱：美殺恐怖分子 「我們重新教育」

新疆書記倘遭制裁 按比例報復

崔天凱接受訪問時,除談及貿易問題外,還回應新疆建立職業教育培訓中心的問題,有美國官員曾表示,特朗普政府正考慮對參與鎮壓少數民族的官員和科技公司實施制裁,當中包括新疆自治區黨委書記陳全國。

崔天凱稱,中國打擊恐怖主義的努力遭到「雙重標準」對待,「你能想像(如果)一些負責打擊「伊斯蘭國」(ISIS)的美國官員受制裁嗎?如果採取這種行動(制裁),我們必須報復」。崔天凱沒說明具體的報復手法,但稱「我們視乎情况決定,一切舉措都是按比例進行(We will do everything in proportion)」,又指美國以導彈和無人機殺恐怖分子,「但我們正試圖重新教育大部分(恐怖分子),試圖將他們變成正常人、恢復正常生活」。

278學者聯署籲各國准維族申庇

路透社前日報道,來自26國家的278名學者聯署,要求各國及各機構對中國相關官員和科技公司實施制裁,加快授予中國境內的維吾爾人和其他穆斯林少數民族政治庇護身分,勿將已到海外的人遣返回中國等。

外交部發言人耿爽同日回應稱,新疆目前政治穩定、經濟發展、人民安居樂業,中方採取有關措施是出於反恐,堅決反對外部勢力干涉新疆事務和中國內政。

「培訓中心」宿舍照片曝光

關注新疆人權問題的網站「寒冬」(bitterwinter.org)周二發布照片和影片,拍到新疆伊寧英也爾鄉的一間職業教育培訓中心,每間教室、宿舍房間都有雙層鐵門和密碼鎖,各處都有閉路電視,牆上的標語有「讓學國語成為一種習慣」、「衷心感謝以習近平同志為核心的黨中央」等。