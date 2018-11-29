習訪西班牙 重申5年進口78萬億元商品

習近平在會見費利佩六世時強調，中國願同西班牙繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持，雙方要在「一帶一路」框架內加強經貿、旅遊、第三方市場等合作，推動中西全面戰略伙伴關係在新時代邁上新台階，更好造福兩國人民。路透社引述一名西班牙政府消息人士稱，兩國將簽署關於向中國出口伊比利亞（Iberian）火腿的協議，及寧波舟山港與西班牙安達盧西亞省阿爾赫西拉斯（Algeciras）港的合作協議。

西國首相稱願積極參與「帶路」

法新社前日引述西班牙政府消息人士稱，兩國不會簽署中國「一帶一路」倡議相關的廣泛協議。但習近平昨日與西班牙首相桑切斯會談時，新華社引述桑切斯表示，「一帶一路」是具有歷史意義的重要倡議，西班牙願積極參與共建「一帶一路」。

此外，習近平還在馬德里向西班牙參、眾議院主要議員發表講話，稱中國未來5年將進口10萬億美元（約78萬億港元）的商品，平均每年進口2萬億美元。陪同訪問的習近平夫人彭麗媛則在西班牙王后萊蒂西婭的陪同下觀看歌劇《圖蘭朵》。