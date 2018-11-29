中美元首12．1阿根廷晚宴會晤 崔天凱：不藉美債當武器 庫德洛：有很好機會達協議

明報記者

崔天凱在前往阿根廷首都布宜諾斯艾利斯前接受路透社訪問表示，中美兩國負有共同責任，為全球經濟利益合作。被問及他是否認為白宮強硬派尋求分割美中兩國緊密的經濟聯繫時，崔表示這樣做既不可行、也沒有用，「如果雙方的經濟聯繫疏離，我不知道是否有人真的意識到可能的負面影響」。崔天凱引用1930年代發達國家之間的關稅戰歷史，說：「歷史的教訓歷歷在目。上個世紀，我們經歷了兩次世界大戰，其間是大蕭條。我認為任何人都不應該試圖重複歷史。這些事情不應再發生，所以人們必須以負責任的方式行事。」

崔稱美未「足夠回應」中方關切

被問及目前的緊張局勢是否會惡化為全面衝突時，崔天凱稱這樣的結果是「不可想像」，兩國應盡一切努力避免。崔天凱表示，中國不想打貿易戰，並尋求通過談判解決目前的僵局。「我們認為，通過談判解決貿易問題的關鍵是以一種平衡的方式解決雙方的關切。坦率地說，到目前為止，我還沒看到美方對我們的關切作出足夠回應」，崔天凱稱，「我們不能接受一方提出一些要求，另一方就必須滿足所有這些要求。」崔天凱又稱，中國不會利用手中的美債持倉作為貿易戰武器，中國不希望造成全球市場任何的金融不穩定，「這會非常危險，就像玩火一樣」。

此外，白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周一在白宮記者會上表示，總統特朗普認為在G20期間的中美峰會上，雙方有「很好的機會」能夠達成協議，特朗普對此也持開放態度。

庫德洛：美處上風 中國需改變

庫德洛強調，達成協議需要滿足公平、互惠的條件，「知識產權盜竊的問題、強制技術轉讓的問題、重大的關稅與非關稅壁壘的問題、所有制的問題必須解決。總統可能會重申他的觀點，那就是我們想要世界在理想情况下實現零關稅、零非關稅壁壘和零補貼」。庫德洛認為，美國在這場貿易爭端中處於更有利位置，可經受住這場爭端，中國則需改變。

G20峰會將於11月30日至12月1日在布宜諾斯艾利斯舉行，庫德洛說，兩國元首將於12月1日晚上共晉晚宴。當地與香港有11小時時差，晚宴時間料為北京時間12月2日上午。

（中美角力）

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