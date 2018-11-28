財經委前副主任：明年恐爆金融危機

指債務違約將加劇 外貿困難增

路透社昨日刊登賀慳專訪，坦言對經濟形勢的判斷並不很樂觀，認為2019年中國債務違約暴露可能令金融機構的呆壞帳率快速上升，估計將達15%；中美貿易戰負面影響會集中顯現，外貿困難將比2018年大。

「企業困難短時間克服不了，因為在去槓桿和防風險背景下，加大了流動性的困難」，賀慳稱，中國下一步應在供給側改革和收入分配改革方面加大力度，他建議堅持減稅，減輕企業負擔，穩企業、穩就業，直至達到「供給創造需求」。

賀慳又提議放鬆政府管制，充分發揮市場作用，要營造「親、清」、誠信的營商環境，實現公平競爭；在國有資產不流失的前提下，放手發展民營經濟，扶植民營企業。

倡減稅放鬆管制助民企

賀慳還建議加強預算管理，逐步實現財政平衡，要真正促進「動能轉換」，不能總是在擴大投資、擴張財政上打圈圈，而要在企業創新和培育民眾消費能力上下工夫。他表示，要克服上述困難只能寄望深化改革，必須在理論上有突破。在他看來，中國改革開放40年的主要經驗是「頂着逆風」堅持改革開放不動搖。