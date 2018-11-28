敗選檢討 蔡英文：中央執政成地方負擔

昨日的座談會是陳其邁敗選後首次露面，蔡英文與陳及其競選團隊座談。她對中央執政「造成選舉的沉重負擔」表示抱歉，稱民進黨要虛心檢討，包括中央、地方執政有哪些盲點要改進，又指敗選檢討、政策及人事調整近日將着手進行，很快會有結果。蔡英文九合一選舉當天辭任黨主席，民進黨今將召開中央執行委員會會議，推選代理黨主席，新任黨主席很快會產生。

鄭文燦促府院黨改組

蔡英文表示，選舉慘敗「在民進黨發展歷程中不是沒有過，我自己就經歷過好幾次」，2008年民進黨大敗後，自己帶領全黨再站起來，「上半場打得不好，透過充分檢討，下半場一定可以打好」。

被視為民進黨代理黨主席熱門人選的桃園市長鄭文燦昨稱，前天已向蔡英文婉拒擔任代理黨主席，並向蔡建議只檢討選戰策略及改組民進黨仍不夠，總統府、行政院、民進黨都應改組，大幅度、積極地回應民意，才能重新贏得人民信任。

蘇嘉全辭立法院長 選黨主席

代理黨主席的其餘熱門人選是已接受慰留的行政院長賴清德，以及基隆市長林右昌。東森新聞網昨報道，民進黨各派系商定由蘇嘉全辭任立法院長，參選黨主席。