台北下月雙城論壇 邀滬市長出席 會否提兩岸一家親？ 柯文哲稱「我還是我」

重點「循環經濟」 交流文化環衛經驗

新華社引述上海台辦稱，這次雙城論壇以「循環經濟」為重點，將分享兩市在大健康（包括中西醫藥、健康食品、藥妝等）、文化、公共住宅與都市更新（即舊區重建）、環衛（垃圾分類）等方面的經驗，深化兩市交流合作。上海台辦昨日沒說明出席官員名單。台北市政府發言人劉奕霆前日表示，暫定主論壇12月20日舉行，將致力邀請上海市長應勇出席，但仍要等上海方面回覆，至少一定是副市長層級以上出席。

台北與上海的 「雙城論壇」自2010年起由台北與上海輪流舉辦，僅首屆由時任上海市長韓正赴台，當年亦為宣傳上海世博會之故，至今未再有上海市長赴台出席。2012、2014分別為上海副市長姜平和常務副市長屠光紹代表，2016年台灣總統蔡英文上台後，兩岸關係陷低谷，當年由上海市委常委、統戰部長沙海林赴台北。負責雙城論壇的台北市參事饒慶鈺11月初赴陸出席研討會，曾與上海台辦會面。饒前日稱地點未定，會以過去「合作良好」的場地為主。2016年雙城論壇在晶華酒店舉行，晚宴本選擇文華東方酒店，後因陸方希望從簡，地點改為市府地下1樓元福樓「白馬廳」。

中央社引述知情人士表示，12月18日是市政府首長總辭，25日市長就職，31日辦跨年晚會，籌備時間倉促；台北市今年7月就決定九合一選後再辦論壇，柯文哲（圖）確定連任後，周日到台北市政府召開相關會議，希望維持兩岸城市交流，不希望在其任內停辦。

柯文哲昨被問及雙城論壇時表示，雙方都不贊成在選前辦，「可是選後辦，也不要拖過這任期，所以就定在12月25日前辦」。柯去年在上海出席雙城論壇時曾稱「兩岸一家親」，在本次選戰也因而受攻擊，他昨日被問及會否再提「兩岸一家親」、甚至九二共識，他回答「柯文哲還是柯文哲，台北還是台北，雙城論壇就是雙城論壇」，未再作解釋。

韓國瑜不出席兩岸企業家峰會

另外，兩岸企業家峰會將於12月3日在福建廈門舉行，由台灣前副總統蕭萬長帶隊，鴻海董事長郭台銘邀請高雄候任市長韓國瑜出席，不過韓辦昨日回應稱，韓國瑜基於身體健康因素及忙於籌組小內閣，決定不出席。新北候任市長侯友宜競選總部發言人表示，侯友宜以新北市政為優先，因行程安排不會出席。同是國民黨的嘉義候任市長黃敏惠、雲林候任縣長張麗善、金門候任縣長楊鎮浯則決定出席，共同「拼經濟」。

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