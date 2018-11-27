丁守中提選舉無效訴訟

上周六舉行台灣選舉被稱為「史上最混亂選舉」，下午4時截止投票及點票，但仍有大批選民在外等候投票，出現邊投票邊點票的情况。丁守中不服結果，周日凌晨到台北地方法院聲請查封所有選舉人名冊及選舉票，要求重新點票。丁守中原定昨需繳428萬元台幣（約108萬港元）保證金，不過他昨撤回聲請，表示收到很多市民投訴中選會違紀亂紀、亂無章法，決定按選罷法第118條規定，提起選舉無效訴訟。對此，柯文哲昨表示要僱很多律師，競選費又增加一筆，「增加我支出而已」。

律師稱難舉證 民調組織：吃力不討好

台灣律師林智群在fb質疑丁守中律師團隊有否考慮到舉證困難，因要證明「一邊投票一邊開票有影響選民的想法」，須找到3000多名4時後投票選民，看他們是否受開票影響，不投給民進黨候選人姚文智而改投柯文哲。台灣趨勢民調總經理吳世昌對本報稱，丁守中今次得票不如2014年選舉時的國民黨候選人連勝文；當時柯文哲有綠營支時，這次綠營反而分薄了柯的票，丁守中提訴只怕是吃力不討好。