賴清德陳菊決留任 蔡英文挽留 學者批如演戲

陳菊：須接受人民教訓 與團隊共同承擔

中央社報道，賴清德、行政院秘書長卓榮泰昨早舉行記者會，賴清德表示選舉結果顯示民眾對施政不滿，除道歉外，亦第一時間向總統請辭，不過與蔡英文討論後，決定留下繼續推動行政院政務，協助穩定政局。他表示，行政院檢討各項政策，短期內完成已通過公投法案，回應人民訴求。另一名請辭內閣成員陳菊昨亦表示接受慰留，留任總統府秘書長。陳菊自2006年起擔任高雄市長，在當地執政超過12年，她昨透過fb指出，高雄選情讓很多支持者失望，必須接受人民教訓，並作深刻檢討。她與蔡英文商討後，決定在此艱難時刻與團隊共同承擔、共同努力，稱「選擇留下要比離開更為艱難」。

2014年九合一選舉，國民黨大敗，原本15席地方縣市首長降為6席；行政院長江宜樺於開票結束後宣布請辭，負起政治責任，由副院長毛治國接任。總統馬英九也辭去黨主席。而民進黨在這次九合一選舉中大敗，僅蔡英文辭去黨主席。

學者：無人出來負責 欠反省

范世平批評，賴清德、陳菊「請辭、接受慰留」，最後完全不用辭職為敗選負責，猶如「演一場戲」，「你（民進黨）做得這麼差，應該有人出來負責」。他指出，至少陳菊作為前高雄市長應下台，才能顯示認真面對失敗、人民的教訓，現在「民眾覺得（民進黨）沒有反省」。范世平又稱，蔡英文挽留賴清德、陳菊，不是黨內沒有人才接替，而是她不敢起用「不熟悉的人」。

民進黨敗選後，有聲音希望讓71歲的前行政院長蘇貞昌擔任過渡期黨主席，不過蘇貞昌昨在謝票時表示，應由中生代承擔更大責任，自己願扮演協助角色。范世平指出，成功連任桃園市長鄭文燦最有可能接任民進黨主席職位，「沒有太大意識形態」，加上連任成功，壓力較小。他又表示，這次慘敗是政府推行多項重大改革，卻「沒有受益人，只有受害者」，估計民進黨在兩年後總統大選亦有「選輸的準備」。

（九合一選舉）

明報記者