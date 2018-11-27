展望．談港獨：指港青太安逸 籲大灣區「博一博」

批港獨「食塞米」 認昔機遇不再

談吐不慍不火，提到香港年輕人，更會「潮語」︰「『hea』吓，睇吓戲，大家在自己吹牛，太舒服了，不需要競爭。」但談到他們「倡港獨」、「反中國」，卻放狠話︰「『食塞米』﹗不是『食塞米』，怎會這樣罵（中國）人？」

她認為，剛回歸時，中央仍重視香港，但20年過去，「香港問題，中央已不放在眼內，700萬人『濕濕碎』，中央更關注如何協調內地每年900萬個畢業生就業」。對於大灣區發展，伍淑清表示支持，但亦承認港青已失卻當年改革開放時港商角色的重要︰「香港的青年人入去，學學做事、做人……有人說在香港不能發展，現在有一個新市場，只是多一個option，中國市場大，理應入去『博一博』。」

中華廠商聯合會會長吳宏斌亦指出，近10至20年間，內地發展迅速，港商失去指導者、重心投資者角色，也難以再走工業的舊路，反可轉向內地企業提供例如金融、會計等專業服務︰「港人要清楚自己的定位，有機會便試一試，但緊記︰港人在內地，不一定、亦很難做到『第一名』。」

（改革開放40年）