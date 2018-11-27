國賓館重開不懂西餐 伍家聘法廚教酥皮湯

邀館長來港學雞尾酒 喝醉睡完再喝

把美心伍家形容改革開放的「飲食顧問」，並不為過。1979年，習近平父親、時任廣東省委第一書記習仲勳剛從美國回來，途經香港，新華社香港分社社長王匡辦酒會，找了伍沾德，伍於是在當年的世貿中心美心皇宮大酒樓為習仲勳接風，「印象中，習仲勳很高大，好friendly（友善），和爸爸握手，爸爸不懂普通話，但知道對方示意歡迎到廣州投資」。

同年，「001」批文還未下來，中國要重開釣魚台國賓館接待外賓政要，館長苦於廚師不懂西餐，聯絡伍淑清。伍淑清了解過後，向館長提議來港兩星期，學西餐、調酒。也是在世貿中心，伍淑清囑人放好西餐，擺樣式，拍照，廚師、館長邊做邊學，但「雞同鴨講」：「我們叫牛油，他們叫黃油；我們叫薯仔，他們叫馬鈴薯；我們叫馬蹄，他們叫荸薺……都不重要的，show by demonstration（實踐示範）。」後來學調雞尾酒，「每樣都試下，試完後下午（酒醉）都睡了，我說不管，你如何也要喝的，不喝你不知道味道，睡完明天又喝過」。

釣魚台國賓館一度名聞遐邇的酥皮湯，也是源於伍淑清。她在法國里昂聘請廚師到北京兩個月，「教做忌廉，做酥皮，費用我們全出，做完，讓（時任）外交部長黃華、（時任文化部長）黃鎮，一一品嘗，看行不行」。

40年過後，多家外資五星級大酒店在北京拔地而起，釣魚台國賓館已不再是外商唯一選擇。飲食網站稱，國賓館現時最受歡迎的，是中式「佛跳牆」。

（改革開放40年）