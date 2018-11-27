內地公示改革開放百人名單 無李嘉誠

《人民日報》報道，這100名改革開放傑出貢獻擬表彰對象，是各地區各部門反覆比選、組織考察、集體研究提出推薦人選的基礎上，經歸口評審、統籌考慮產生的。名單中有多名港澳人士，包括來自商界的馬萬祺、 霍英東、曾憲梓、 王寬誠等，公示稱讚他們積極投資內地，捐資支持國家發展，並稱他們擁護「一國兩制」方針，為香港和澳門順利回歸祖國、實現平穩過渡和保持繁榮穩定作出重要貢獻。

霍英東積極捐資 陳馮富珍推動中醫

唯一不是商界出身的陳馮富珍，介紹指她長期在香港政府工作，是第一位擔任世衛組織總幹事的中國人。她還積極推動世衛組織與中國開展廣泛深入合作，推動中醫藥等傳統醫學逐漸納入各國醫療衛生體系，促成簽署「中國和世衛組織關於『一帶一路』衛生領域合作的諒解備忘錄」。

另外馬雲、馬化騰等互聯網新經濟的代表人物亦榜上有名。介紹指馬雲創立的阿里巴巴集團，打造了全球最大電子商務平台，年交易額達數萬億元人民幣，成為拉動內需巨大推動力，首倡世界電子貿易平台（eWTP），並推動寫入二十國集團領導人峰會公報，成為踐行「一帶一路」的重要民間力量。

名單中還有一批中共黨員和政府官員，包括89歲唯一連任十三屆全國人大代表的申紀蘭，及被稱為「新時期的雷鋒」的孔繁森。已故的孔繁森在1992年底被任命為阿里地委書記，為帶領群眾脫貧致富，他跑遍全地區106個鄉中的98個，行程8萬多公里，1994年因車禍殉職。 百人名單還包括體育界的郎平、許海峰、姚明；經濟界的厲以寧；內地企業家劉永好、李書福；演藝界的李谷一；醫療界的鍾南山；科技界的袁隆平、屠呦呦等。