專家質疑成效：易感染其他病毒

賀建奎稱，在參加研究的夫婦中，男性均感染HIV，而所有女性並未感染，而基因編輯的目的並不是為防止愛滋病傳播，而是讓感染愛滋病毒的夫婦有機會生一個能免於感染愛滋病的孩子。位於北京的愛滋病權益組織「白樺林」，為賀建奎招募到多對夫婦。賀建奎介紹，在22個胚胎中共有16個被編輯，11個胚胎進行了6次子宮植入嘗試，之後終於懷上雙胞胎。

經 CCR5基因編輯改造的女嬰，是否真的對愛滋病毒免疫，北京大學分子醫學研究所研究員劉穎在網上發文表示表示質疑，指CCR5缺失已被實驗證實會造成免疫缺陷，導致易感染其他病毒甚至產生腫瘤。

研究非必須 風險難想像

劉穎指，從技術上考量，沒有編輯到的細胞仍有感染愛滋病毒的風險，而且該技術脫靶效應會帶來何種後果目前完全不知。劉穎認為即使該實驗的母親是愛滋病患者，只需通過藥物降低母體HIV的載量，即可有效阻斷母嬰傳播。因此該研究完全沒有任何層面的必須性，但兩個嬰兒日後所要面臨的後續風險難以想像。劉穎續指出，作為試驗品，諸多未知風險將會伴隨兩個孩子的成長。而從事這一試驗的科研人員既非HIV研究者，也非基因編輯領域專家，項目背後卻可能存在着商業利益。