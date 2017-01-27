基因改造嬰誕生 深科學家惹倫理爭議 122學家聯名譴責 國家衛健委促查

明報記者

第二屆國際人類基因組編輯峰會在香港召開前一天，人民網發文稱這是世界首例免疫愛滋病的基因編輯嬰兒，意味着中國在基因編輯技術用於疾病預防領域實現歷史性突破。報道引述賀建奎指出，基因編輯手術比常規試管嬰兒多一個步驟，即在受精卵時期，把Cas9蛋白和特定的引導序列，用5微米、約頭髮20分之一細的針注射到還處於單細胞的受精卵裏。這次基因手術修改的是CCR5基因，而CCR5基因是HIV愛滋病毒入侵機體細胞的主要輔助受體之一。

經基因編輯 女嬰愛滋免疫

在峰會上，賀建奎將現場展示小鼠、猴和人類胚胎的實驗資料，以及基因手術嬰兒臍帶血的檢測結果。賀建奎表示，有關實驗結果仍然需要時間觀察與檢驗，並為此準備了長達18年的隨訪計劃。峰會日程顯示，賀建奎將在明日上午有一場演講。

因基因編輯技術因涉及倫理問題，多年來一直未獲中外官方許可，該消息一出立即引起各界爭議。內地122位科學家在新浪微博「知識分子」帳號上發布聯合聲明，對「首例免疫愛滋病基因編輯嬰兒」實驗進行強烈譴責。聲明指出，基因編輯技術並非新事物，其中還涉及不確定性、巨大風險及倫理問題。對於在現階段不經嚴格倫理和安全性審查，貿然嘗試做可遺傳的人體胚胎基因編輯的任何嘗試的行為，堅決反對，強烈譴責。「國家一定要迅速立法嚴格監管，潘多拉魔盒已經打開，我們可能還有一線機會在不可挽回前，關上它。」

該項研究的申請書由深圳和美婦兒科醫院醫學倫理委員會審查批准，在網上流傳的審核意見指「符合倫理規範，同意展開」，時間為2017年3月7日，簽署人是黃華峰、褚振中等7人。《南方日報》引述上月剛從深圳和美婦兒科醫院離職的醫務部主任秦蘇驥指，當時他仍為醫院倫理委員會成員，但他並不知道醫院與賀建奎團隊開展該試驗。秦蘇驥向簽署者核實，他們均表示簽名很像自己的字跡，但不記得什麼時候簽署過。澎湃新聞報道，深圳和美婦兒科醫院總經理程珍昨稱，剛知道此事，正了解情况，唯一可以確定是，「孩子不是在醫院出生，也不是在醫院做的實驗」。

醫院校方均否認知情

事件亦引起官方注意，深圳衛計委醫學倫理專家委員會回應，該試驗進行前並未報備，正開會研究此事。《每日經濟新聞》報道指，深圳市衛生監管部門昨日下午已到達深圳和美醫院進行調查，至晚上7時尚未結束。南方科技大學昨亦發表聲明，指賀建奎於今年2月1日停薪留職，得悉媒體報道後，已聯絡賀建奎了解，其所屬生物系強調賀建奎的研究是在校外展開，未向校方及生物系報告，校方及生物系對此不知情。

南方科技大學生物系學術委員會認為，賀建奎的研究嚴重違背學術倫理和學術規範，強調大學嚴格要求科學研究遵照國家法律法規，尊重和遵守國際學術倫理、學術規範。校方則表示，將立即聘請權威專家成立獨立委員會，進行深入調查，並在調查後公布相關信息。

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