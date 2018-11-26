華領館遇襲案 巴警鎖定13疑犯

據巴基斯坦《黎明報》引述巴反恐部門的調查報告指，分離主義組織「俾路支解放軍」的流亡頭目哈比亞爾·馬里（Harbiyar Marri），被認為是整個襲擊事件的策劃者，此外還有12名隸屬於該組織的助手被懷疑與事件有關。報告稱襲擊中國領館的3名非法武裝分子作案期間一直與這些人保持聯絡。巴基斯坦警方還在3名武裝分子的身上發現了「俾路支解放軍」的旗幟。

指印度調查分析局協助襲擊

巴基斯坦警方官員指出，襲擊是在印度調查分析局（RESEARCH AND ANALYSIS WING，簡稱RAW）的協助下進行的，目的是試圖打擊中巴兩國之間的外交及經濟關係。資料顯示，印度調查分析局於1968年成立，主要通過諜報和偵察等手段執行對外情報任務，蒐集整理對方的政治、軍事、經濟、宗教等情報，同時具有策反、顛覆和一定的反間諜任務。

反恐部門官員拉賈·奧馬爾·哈塔布24日發布襲擊細節，一名武裝分子被警方擊中腹部後躲藏在附近一棟平房後因失血過多死亡。另外兩名同伙則持手榴彈，試圖闖入中國駐巴基斯坦卡拉奇領事館辦理簽證的接待室，當時接待處至少有9人。

一名婦女迅速關上了接待室的門，還有一名警衛關上了主要的裝甲門。疑犯為了突破裝甲門，甚至試圖使用C-4炸藥，但被警方擊斃。不過疑犯投擲的手榴彈炸毀了兩輛警車，三輛停在領館外的車起火。事件造成兩名巴基斯坦員警殉職，另有一對來自奎達市、辦理簽證的父子也不幸遇難。