五都泛藍議席過半 國民黨爭議長寶座 時代力量奪16席 料議題趨多元化

明報記者

國民黨的韓國瑜當選高雄市長，同時在總共66個市議會議席中，國民黨拿下一半，共達33席，比民進黨多8席。國民黨高雄市議員黃紹庭表示，市議會國民黨議員席次也受惠於威力強大的「韓流」加持，只要結合一席親民黨、或無黨聯盟，國民黨可以輕易拿下議會議長的寶座。而台聯的吳銘賜以第2高票當選高雄第10選區市議員，但卻涉嫌賄選遭高雄地檢署通緝，他前晚主動到案說明，經檢察官夤夜偵訊，認為他有串證逃亡之虞向法院聲請羈押。

國民黨在台北市亦拿下29席市議員席次，民進黨則有19席，親民黨2席、時代力量3席、新黨2席、無黨籍7席、社會民主黨1席。在總共63席的議席中，國民黨加上泛藍席次，議會也將是藍多綠少。首次參選的總統府前副秘書長羅智強更是獲得本屆最高票。任期橫跨前市長馬英九、郝龍斌與市長柯文哲的議長吳碧珠確定不連任，議長寶座成眾家爭奪位置，國民黨未來有信心可和友黨合作，拿下議長寶座。民進黨也躍躍欲試，但因席次大敗，恐無力搶下議長寶座。

高雄市議員涉賄選 檢察官聲請羈押

民進黨在台南市議員選舉中獲得最多席位，在總共57席中，民進黨拿下25席、國民黨16席、台聯1席、時代力量1席、無黨14席，是六都中惟一呈現「綠大藍小未過半」的情况，但仍較上一屆少了3席，分別被時代力量的1席、無黨籍的2席取代。身兼國民黨台南市黨部主委的謝龍介表示，未來將爭取無黨籍議員的合作意願，仍很有機會在議長選舉中一搏。

民進黨台南獲最多席位

本次選舉時代力量在全台總共推出40名縣市議員候選人，攻下16席，其中台北市和新竹市都各取得3席，均已達到組成議會黨團門檻。親民黨在全國提名的26人中有8人當選，新黨在雙北共提名10人，有2人當選。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞受訪表示，基本上算是維持平盤，在台北市議會有跟其他無黨籍市議員成立台北監督聯盟。預期下一屆質詢議題將會朝向更多元化。