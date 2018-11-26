展望‧大灣區﹕城市重心優勢失 放眼大灣區投資

「跟市場走，要不餓死」

改革開放之初，白天鵝賓館是最先進酒店之一，因其歷史地位，加之四周有各國領事館，不愁客源。隨着廣州市重心西移，領事館、大企業遷往珠江新城一帶，麗思卡爾頓、喜來登等大型外資酒店品牌「插旗」城西，2000年後的白天鵝賓館優勢漸失。「三十年河東，三十年河西。」張添形容。

自政府2003年接管，廣州市政府及賓館領導層於2012年決定斥資8.9億元（人民幣，下同）把賓館停業改造，同期加入白天鵝賓館監督工程的高級工程師鄧文岳說，在整個升級改造過程中，標誌性的建築如「故鄉水」中庭、中菜廳「玉堂春暖」等文物的細節及裝飾均要保留，復修期間要移開植物，甚至「連青苔也剷起，放到其他地方保育」，「養了30幾年的錦鯉，要去其他地方暫住，完工再運回來」。

1983年加入集團的張添說，賓館停業近3年，在2015年重開以後，開始重上軌道，餐飲摘米芝蓮一星，酒店服務亦獲國內外好評，更反映在收益上︰2017年利潤同比增長3倍，至7000多萬元，營業額3.3億元；預計2018年利潤再上升至1.1億元。

料今年利潤逾億

一路走來，現逢中央力推大灣區發展，「大灣區定位也很高，跟東京灣、洛杉磯一樣」，張添相信面前有的是機遇，更透露會在區內尋找酒店項目，「在我們家門口，既然品牌口碑好，可把我們的服務、餐飲、管理複製去新收購的項目，既把白天鵝發揚光大，亦是對改革開放的承先啟後」。