房價高收美金被斥「賣國」 前總經理頂撞國務委員

改革開放就是破舊立新，破舊要大膽；立新，要有規可循。1946年出生的楊小鵬，是「老三屆」（即文革爆發的1966年、67年及68年的初中、高中生）畢業生，文革結束後到了廣州「乞飯食」，到白天鵝賓館原打算「看一看」，結果卻是「被人扣住，留下來了」。

有員工偷水果餐具 3年炒800人

楊負責替賓館挑選和訓練人才，其時賓館一切都新鮮︰報紙、水果、餐具，若發現有員工私下帶走，「馬上炒魷魚」。楊小鵬說︰「當年解僱好大件事，我上任兩三年，解僱了700至800人，每年都有百多二百個，我很自豪的。」甚至官二代、富二代，都不給面子，「有被解僱的員工，親人在深圳當法官，打電話給我投訴」，楊小鵬當時回道︰「我不知道你幹什麼，但他有簽字（承認），我們不怕打官司。」

文革時代，一提到賺錢，往往被打成「走資派」，會被批鬥。白天鵝賓館1983年開業，距文革結束7年，楊小鵬堅持「賺錢」，仍被扣帽子。時任國務委員陳慕華到來參觀，她的秘書得悉房價要60至80美元一晚，在後面悄悄話︰「這是違反政策的賣國行為。」卻給楊小鵬聽到，「我很氣憤，說『首長，簽合同要求我們還債是美金，我現在不能收美金，你幹嘛簽合同？』我就頂撞她。你可以說我錯，不能說我賣國，賣國是政治行為」。

採購不介意「被宰」 帶動周邊經濟

賓館內的「物價關」總算闖開了，但作為改革開放的示範，白天鵝賓館還要帶動周邊經濟。「我們採取的是『高進高出』策略。」作為第一家在自由市場大量採購的企業，「人家看你是白天鵝，那麼肥的鵝，當然要咬一啖」，楊說，當時不介意被宰，「成本增加了，就提高商品價格」，不斷加價，賓館營業額上升，周邊的民眾收入亦增加，更有動力工作，原始的經濟理論，開始在民間運轉，「及後愈來愈多人到賓館消費，知道中國經濟開始旺了」。

楊小鵬於1990年代曾建議霍英東把賓館在香港上市，「想擺脫行政干預」，但霍家產業從未股票化，「霍英東說『不要逼我啦』」，就作罷了。崇尚自由經濟、「要賺錢」的楊小鵬，在某些時候也會作計劃經濟的決定。1988至91年，賓館現離職潮、移民潮，「領事館一聽到是白天鵝員工，即批（移民）」。

楊說服霍英東執行「分房制」，要求員工簽合同，承諾在賓館做滿20年可獲配屋。「分了800多套房給員工，普通員工到經理都有，在全國中外合資企業是首例。」楊小鵬如此形容︰「要牢記改革開放的目的是什麼，實事求是，就是讓我們群眾過上好日子。」

（改革開放40年）