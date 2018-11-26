台北開票記者通宵苦等

柯文哲和國民黨候選人丁守中的選戰十分激烈，被時評專家稱為最詭譎的一場較量。兩人得票也一直處於膠着狀態，開票長達11個小時，打破台北市自1994年改為直轄市長選舉以來開票最長時間的紀錄。而晚會也幾乎與開票同步，由下午4時後，持續到昨日凌晨約2時30分，很多年輕人帶着食物、啤酒進場，邊吃邊聽歌手唱歌，有時還隨着音樂節奏起舞。

晚會主持說柯文哲共事趣事

晚會主持人很會說故事，他們輪流說着在市政府和柯文哲共事時的種種趣事，包括柯文哲「爬」了多層樓梯後，上氣不接下氣，這時看到他千萬別打招呼，否則是自討沒趣，因為得到的是柯文哲翻白眼或抱怨。

晚上10點多收工後趕到四四南村的小邱，說不是柯粉，不過他卻和現場的所有人一樣，會高喊「凍蒜」（當選），會為柯文哲票數領先而歡呼，也會為丁守中票教追近而緊張，甚至為此脫下外套。凌晨1時許，後方人群突然騷動，堵住了長長的一段人行道，傳說是柯文哲來了，後來才知道是誤會，但這些人卻不肯離開這條柯文哲入場的必經之道。

凌晨2時30分左右，當開剩最後一個票箱時，勝利已無懸念，柯文哲也「千呼萬喚」終於現身。看着柯粉高叫着簇擁着柯文哲穿過人群走向舞台時，感覺上他們也是造神者，他們用選票給了柯文哲一個連任的機會，儘管僅險勝3000多票，儘管柯文哲4年前的光環被稱已經褪色。

明報記者