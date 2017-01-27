柯文哲險勝3000票 丁守中付108萬驗票

成得票率最低台北市長

今次開票時間打破1994年台北改制為直轄市以來市長選舉的紀錄，得票最高者與次高者的差距也是最小的一次。柯文哲上屆獲民進黨「禮讓」，憑「政治素人」身分、以史上最高票數入主台北市府。本屆在藍、綠夾擊下，柯文哲獲得58.082萬票，相比上屆大幅流失約27萬票，得票率只有41.05%，成為有史以來得票率最低的台北市長。丁守中得到57.7566萬票，得票率為40.82%，民進黨的姚文智則有約24萬票。

勝選之後，柯文哲在設於四四南村的競選總部表示，這次選舉確立台灣政治文化的改變方向，「改變已經成真，改革不會回頭」，並強調「超越藍、綠不是要消滅藍、綠，而是要讓台灣成為和諧、共融的社會」。柯說，他在請假投入選戰前曾留紙條給秘書說一定會回到市政府，隨即高呼「阿伯回來了」，全場沸騰。不過，在其後的記者會上，柯文哲承認表現不如預期，內部有可以檢討之處。

丁守中質疑放水：邊開邊投

丁守中在落敗後質疑中央選舉委員會放水，指台北市的選舉一邊開票、一邊投票，「我不會承認這個選舉結果」。他在結果出爐後1小時內到台北地方法院，遞狀聲請查封全部票站的選舉人名冊及選票，並重新計票。根據台灣選舉規定，得票最高者與次高者若相差0.3%以內，次高者可於投票日後7天內要求驗票，票站將在20天內重新點票。但須繳交保證金，每票3元新台幣，丁守中需付逾428萬新台幣（約108萬港元），且只有翻盤才能拿回這筆錢。

丁守中還將會提出選舉無效訴訟，批評冗長的開票時間是民主選舉制度的恥辱，柯文哲回應稱並無聽到違法或不正常的地方，中選會副主委陳朝建則對此表示尊重。另外，中選會主委陳英鈐辭職，並就未能疏導票站排隊人潮致歉，但並無提及台北一邊開票、一邊投票的爭議。