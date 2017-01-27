總統大選存變數 柯文哲參戰機會增 國台辦：台灣人盼分享兩岸發展紅利 陸委會斥片面解讀

新華社報道，在選舉結果揭曉後，國台辦發言人馬曉光應詢表示，這一結果反映了廣大台灣民眾希望繼續分享兩岸關係和平發展「紅利」，希望改善經濟民生的強烈願望。在對兩岸關係性質、兩岸城市交流性質有正確認知的基礎上，歡迎台灣更多縣市參與兩岸城市交流合作。

陸委會籲大陸勿涉內政

陸委會則呼籲大陸勿涉入台灣內部事務，及片面政治解讀台灣人民對兩岸關係的期待，此將誤判未來台海情勢發展。陸委會強調，政府堅定維護台海和平穩定現狀、捍衛國家主權的立場一貫，這是台灣人民的共識，更是國際社會的期待，「我們的政策主張不會改變」。

昨日在選後舉行的「前瞻：台灣九合一選舉後的政治新情勢與國際/兩岸關係」研討會上，綠營背景的台灣民主基金會會副執行長顏連發表示，沒料到民進黨會輸得那麼慘，特別是丟了高雄和台中。他將民進黨的慘敗歸咎於沒照顧到城鄉合併中受影響的基層，對民意的變化「後知後覺」，對面對手網絡的攻勢又「束手無策」。

不過，趨勢民調總經理吳世昌表示，民進黨執政者傲慢、沒有謙卑的態度是輸選的最大原因之一，「沒有看清民心的轉變，不貼地」。趨勢民調對今次九合一選舉預測的準確率近95%，被指全台最準。

吳世昌又說，直到選前民進黨都沒意識到自己的危機，這才是「最可怕的」。不過，他認為如果民進黨能調整心態，兩年後會有機會捲土重來。2014年九合一選舉，國民黨潰敗，六都16縣市僅守一都5縣市，並影響到2016年的總統大選，結果朱立倫以300萬票之差，無緣總統之位。當時很多人，包括國民黨自己都認為國民黨要復原，至少要用20年，但國民黨只用了兩年，即在24日成功反轉，奪得3都12縣市。

專家恐大陸藍營連線

有專家亦擔心大陸以後會更多的與藍營合作，包括組成藍色縣市連線，和大陸展開新一輪的交流，台灣師範大學中國大陸研究中心教授范世平表示，不排除大陸會邀當選的國民黨縣市長北上，「到時可能使台灣又回到2008年大批陸客湧入的情况，這本身對台灣經濟帶來的幫助可能有限，可後續的問題卻值得留意」。

顏連發也表示，經此一役，民進黨要強化與美日的合作，制衡大陸。中央政府也應有行動，對涉中國大陸的事項特別處理，「不應讓凱道再出現中國國旗，中國也不准掛我們的旗幟呀，這不對等」。還有國安和外交也馬虎不得。

專家一致認為這次選舉結果，會打亂藍綠參選2020年總統大選的布局。國民黨在此次的選舉後，將派誰參選還是未知數，但蔡英文會否參選已存在變數，要觀察現任行政院長賴清德的能量。而柯文哲，吳世昌認為他挾連任的支持度，參選總統的可能性大增。

（九合一選舉）

明報記者 劉利 台灣直擊

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