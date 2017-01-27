500萬人不同意 東奧正名案否決 10項公投複雜費時 多人撕選票

反同3案全通過 兩性別平權案否決

被稱為「史上最複雜」的選舉，選民不但選出台灣過萬個地區職位，亦要為10個涵蓋空氣污染、同性戀平權議題、「東奧正名」等10個公投提案表態，選民最多須領15張選票。台灣2017年通過《公投法》修訂，公投提案超過投票總人數四分一，以今次投票總人數1975萬計，即需取得約494萬票及高於不同意票，方可通過。

根據中選會數字，涉及兩岸敏感議題第13案「你是否同意，以『台灣』（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運？」，同意人數不足25%，反對人數超過5百萬，最後不獲通過。由國民黨提出第7案的「降低火力發電廠發電量」、第8案「停止深澳電廠擴建」及第9案維持禁止日本核食進口的同意人數超過5百萬，提案通過，第16案「以核養綠」也獲通過。

同性戀議題中，第10案「限定《民法》婚姻為一男一女」、第11案「國中、小停止教授同志教育」及第12案「立專法」同意人數超過5百萬而通過。而第14案「《民法》保障同性結婚」及第15案「性別平等教育法應涵蓋情感教育、性教育、同志教育」不同意人數超過5百萬，不獲通過。

「沒手機不會選」 票站職員不通融

《聯合報》報道，80歲雲林縣北港鎮蔡先生表示，過程太複雜，選了半天，出來發現兩張票沒圈選，須插隊「補選」才投完所有票。由於公投案十分複雜，很多選民事前沒有「預習」題目，從18歲的年輕人到上年紀選民，都有相當部分不明投票內容。此次中選會准許選民攜帶「貓紙」投票，但不能使用手機，許多老人將「貓紙」儲在手機，求選務職員通融，表示「沒有手機我不會選」，礙於規定，許多人「出貓」失敗，投下空票或亂蓋一通。

投票時間長 排隊兩小時

公投案多也造成投票時間太長，選民從排隊到完成投票至少30分鐘，多則等候兩小時。吉安鄉吉安國中早上8時開始投票，到下午12時僅500多人完成投票，現場選務職員表示，每名投票人最少需要5分鐘完成投票，比中選會早前估計的90秒，超時3分半鐘。而排隊時間太長，也影響投票意慾。桃園市、新北市、高雄市、台南市等多個選區加開500至5000個圈票處，縮短等候時間。

多個票站有選民撕毁選票，《自由時報》報道，台南永康一名18歲首投族張先生，投票時太緊張，不慎投錯第16案「以核養綠」的提案，情急之下撕毁選票，遭警方以違反選罷法帶回查辦。苗栗縣大湖鄉大南村投票站一名75歲老翁中午投票時，不滿公投票太麻煩，將10張公投票撕毁，警方帶走該名老翁調查。根據台灣選罷法第44條規定，選民撕毁公投票，每張可裁罰5000元（約港幣1264元）至5萬元台幣罰款。

多名市民投票期間身體不適。《聯合報》報道，高雄市湖內區早上8時半，一名61歲女選民投票時突然昏倒，救護人員抵達現場時，該選民已經失去心跳，送醫後證實不治。台南也有一名83歲老婦投完票突然昏倒，最後無恙。

（九合一選舉）