港學者：蔡英文改革太快惹反彈

4時後邊投邊點票 或影響投票決定

葉國豪表示，蔡英文推動的年金改革、同婚等都太快太猛，自己沒有從中獲益，反而激起了藍營民眾的投票欲，也使原本黨派背景不明顯的民眾，不再支持民進黨。「我在台中和藍綠的黨工都談過，他們都覺得不可思議，只能說台中的國民黨候選人盧秀燕能大勝民進黨的現任市長林佳龍，是因為很多人反對民進黨的政策。」另外，葉國豪分析，選舉綑綁公投也帶出一些問題，使投票的過程太長，「比如4時就開始點票，可很多人仍在排隊等投票，結果他們可能受網上報道和友人短訊的影響，而改變投票的決定。」他認為這件事影響有多大，未來幾天可能還要評估。

兩黨均會重整 走向待觀察

葉國豪不認同因為經濟或兩岸的問題影響到今次選舉，「因為看數據這兩年還不算差，雖說韓國瑜在高雄也以搞好經濟為主軸，但你看看在最後一場辯論，其實他並不及陳其邁，只能說國民黨的基本盤被動員起來了，加上對綠營執政不滿的票投向了藍營，也就產生了今次的結果。」這次「韓流效應」激活了藍營，但葉國豪表示可能有些誇大，但不可否認國民黨經此一役，會帶來黨組織和結構的變化，韓國瑜地位會進一步提升，黨主席吳敦義可能要進一步檢討，至於民進黨，「現在他們內部很亂，未來走向仍待觀察」；至於柯文哲，葉國豪不認為有選總統的資本，「沒政黨支持，不可能選，以後還是藍綠之爭。」