台中「燕子屠龍」 「媽媽」贏現市長20萬票 新北成功「保藍」 侯友宜敗蘇貞昌

盧秀燕資深藍營 力圖淡化意識形態

現年57歲的盧秀燕為現任立委，早年任職記者，1994年從政。她已經連任6屆立委，是2016年大選時國民黨得票最高的立委。她自稱「台中人、台中女兒、也是台中媳婦」，夫婿廖述嘉亦是前台中議員，育有二子。雖然盧秀燕早已是資深藍營，但本次也力圖淡化意識形態，說自己會做「媽媽市長」，永遠守護台中這個家，「媽媽要很勇敢，很有能力，家人有什麼問題都可以找媽媽，就萬事OK」。盧秀燕亦是立委財委會成員，指自己有經驗、有能力處理預算，在財政赤字達到1200億（台幣，約304.5億港元）的情况下建設台中。

民進黨的林佳龍2014年擊敗國民黨的胡志強，結束胡13年當政，但台中近年陷於空氣污染問題，又失落東亞青年運動會主辦權，令民眾對其印象不佳。台灣大學政治學系教授趙永茂接受香港中通社記者採訪時指出，原以為盧秀燕能贏下4萬票已經是很漂亮了，如今贏了20萬票實在出乎意料。趙永茂說，不是因為民眾喜歡國民黨，而是民進黨當局執政太差，且一直態度傲慢不肯承認、不願反省。

學者：沒有一黨可長踞地方

新北市是上次九合一選舉中國民黨唯一保持執政的直轄市，副市長侯友宜對陣民進黨老將蘇貞昌，力保不失。而在桃園市，民進黨的現任市長鄭文燦成功連任；台南市亦由民進黨的黃偉哲擊敗國民黨的高思博。在16個縣市中，彰化縣、雲林縣、嘉義市及澎湖縣由綠轉藍，花蓮縣、金門縣則由無黨籍轉為國民黨執政，但沒有一個縣市轉綠。趙永茂提醒，台灣的地方選舉已經改變，沒有一個政黨可以長期在地方執政，需要真正拿出能力、以選民的利益為先，而不是意識形態對決。