票數百多萬 相差數千間 台北選情柯P佔優 丁守中求驗票

差距3/1000內 落選方可申驗票

由於開票需時，柯文哲的競選團隊從下午5時就在23日造勢的四四南村舉辦晚會等待點票結果，現場支持者不時高喊柯文哲的競選口號「改變成真，持續發生」、「不多說，只管做」；與國民黨的支持者不同，四四南村幾乎全是年輕人，他們沒有統一的制服，沒有小旗，只是揮手，氣氛不算熾熱。每次公布最新點票情况時都會改變現場氣氛，開始柯文哲領先1萬票左右時，全場一度傳出歡呼聲；至丁守中票數領先時，全埸則表現沉默。整晚柯、丁二人交替領先，氣氛十分緊張，但宣讀排在第3位的民進黨候選人姚文智票數時，全場則會傳出一片噓聲。

而在丁守中的競選總部，因地方太小，要封鎖一邊的道路和一條巷供支持者等候開票，總部內則設有一個小舞台，現場小旗揮動，支持者不時隨主持人高喊「丁守中凍蒜（當選）」，到近10時，大會又播放許多類似軍歌的歌曲，「要戰勝敵人」，丁守中的票數此時恰好領先，從領先500票一直升到700多票，現場民眾也隨得票率上升而發出陣陣歡呼，主持人此時高喊「逆轉勝」，但至11時30分左右，柯文哲的票數又超前3000多，現場變得有些凝重。

約深夜11時，在丁守中競總還發生了一個小插曲，有附近民眾嫌歡呼聲太吵，走過來理論；後經義工安撫和道歉，才不再計較。而在11時後，柯文哲的晚會主持人則放低了音量，現場的支持者也不再發出呼喊聲。至凌晨零時過後仍未開完票，台北地鐵亦要延遲收班。

學者：丁借助「韓流」得票 靠對手犯錯

台灣的中國文化大學教授鈕則勳表示，丁守中是個沒有政治魅力的人，他得票完全是借助「韓流」（國民黨高雄市長當選人韓國瑜帶起的潮流）以及柯文哲犯錯，包括柯文哲的競選總幹事、作家小野（李遠）說錯話，同時也與民進黨派出姚文智競選、狙擊柯文哲有關。今次姚文智獲得約24萬票，亦被認為是分薄柯文哲得票。但鈕則勳表示，柯文哲很大機會會在2020年競逐總統，「就算輸選在5萬票之內，他仍會參選2020年的總統選舉，贏了更不用說了。」

根據台灣法例，如果最後兩個人差距在千分之三之內，落選的一方可以申請驗票，7天之內提出，24日內重新計票。以柯、丁兩人獲得的約120萬票計，只要差距在3600票內都可申請，故台北市長之位仍有變數。