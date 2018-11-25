綠地轉藍 蔡英文辭黨主席 國民黨攻下高雄 控制縣市6增至15

國民黨（藍營）在今次選舉中，由原本控制6縣市大增至15個，除收復「綠地」外，還拿下原本無黨籍的兩個縣。綠縣市則由13個大減至6個，總統蔡英文請辭黨主席，行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊亦已口頭請辭。有專家認為，這勢會打亂民進黨部署，影響2020年大選勢頭。

分析：勢打亂民進黨大選部署

據昨晚公布的選舉結果，與4年前相比，國民黨從原本的1都5縣市，變為3都12縣市；而民進黨則由原本的4都9縣市，變為2都4縣市；除了無黨籍的柯文哲有望連任之外，原本由無黨籍執政的花蓮縣和金門縣均轉投藍營（見圖）。而在得票差距方面，國民黨新北市長當選人侯友宜、台中市長當選人盧秀燕均以約20萬票的幅度拋離對手；綠營的兩都則距離較窄，民進黨連任的桃園市長鄭文燦贏國民黨陳學聖13.4萬票，民進黨台南市長當選人黃偉哲贏國民黨高思博僅5.4萬票。

蔡英文稱負全責 挽留賴清德

昨晚，身兼民進黨主席的總統蔡英文表示，她要對結果負起「完全責任」，立即辭去主席一職，「今天民主給我們上了一課，我們就應該要虛心接受人民更高的要求」。蔡英文說，在她辭去黨主席之後，民進黨將作黨務改組，而在改革的關鍵期，政府的行政團隊必須保持穩定，因此她已經挽留口頭請辭的行政院長賴清德，請他留下來確保各項政策持續推動，「一場選舉的成敗，不能讓我們停下腳步，我們更不能因此自怨自艾」，「穿過荊棘必定會讓我們傷痕纍纍，但對的事，還是要繼續做」。她也向所有當選的公職人員說「恭喜」，期待在經過民意洗禮之後，「我們不分黨派攜手合作，一起來為人民的幸福努力」。

另一邊廂，昨晚的高雄國民黨黨部有如大型嘉年華現場，民眾載歌載舞，激動揮舞高雄市旗和青天白日滿地紅旗，高呼「市長好」。昨晚9時，「韓市長」韓國瑜現身發表勝選感言，他感謝高雄人民給他機會，「感謝我最可敬的對手陳其邁委員」。他形容自己的勝選是台灣民主「神奇一幕」，因為競選過程沒有批判對手，「高雄的未來一定要秉持高雄的最高價值：愛與包容，不分藍綠，不分族群」，「我們要立刻挽起袖子，立刻輕裝上陣」，並承諾會組建清廉團隊。

被問會否接任黨主席

韓國瑜：我沒那麼了不起

現年61歲的韓國瑜曾出任立法委員，2012年起擔任台北農產運銷公司總經理，2017年辭任、參選國民黨主席落敗，今次被國民黨推往「綠地」高雄市的時候都不獲看好。不過，韓國瑜的風格與傳統的國民黨政客不同，他以「賣菜郎」自居，說話簡單直白，「要把又老又窮的高雄變得又年輕又有錢」，力主發展經濟。而高雄原市長陳菊今年4月辭職出任總統府秘書長，民進黨推出醫生出身的立委陳其邁，被指造就空位被韓國瑜「趁虛而入」。陳菊昨日說，選舉結果很抱歉讓支持者失望，她已經口頭向蔡英文請辭總統府秘書長職務，深刻檢討、反省，「感謝每一位願意給我們機會的人民」。

中央社昨晚分析指國民黨在「九合一」選舉獲勝後，接下來要力拚2020年「重返執政」，韓國瑜可藉此次勝選躋身黨內要角，聲勢與現時的國民黨「天王」吳敦義、朱立倫和馬英九不相上下。韓國瑜昨晚被問及會否接任黨主席時，回應稱「兩年前我只是賣菜的，我沒那麼了不起，當前是幫高雄賺大錢」，強調會與基層相伴，就任第一晚會睡在果菜市場。

明報記者劉利台灣直擊

（九合一選舉）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676